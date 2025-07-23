法官姚貴美延滯補費222天、796案未合法公告 控基院干預審判遭打臉

女法官姚貴美因「無故延滯上訴事件補費裁定」、「無故延滯補字事件最長222天」與「怠於執行『再確認』程序致未合法公告裁判主文796件」，基隆地方法院發出促其注意、警告處分，姚異議遭駁，她以3項處分及異議決定「影響審判獨立」為由，向懲戒法院職務法庭提確認處分及異議無效之訴。職務法庭認為此與審判工作核心領域無關，判姚敗訴。

至於確認3項處分及異議決定無效部分，職務法庭認為處分及決定是否欠缺適法性或有瑕疵，不是職務法庭的審判範圍，應循公務人員保障法規定提起復審或申訴、再申訴救濟，其中屬行政處分經復審者，得依行政訴訟法相關規定，提起相應的行政訴訟。

姚貴美是基院民事庭法官，因她審理一件案子時，「無故延滯上訴事件補費裁定」，基院認為損及人民權益、司法信任，今年1月7日對她發出「促其注意」處分。基院也發現，姚婦有長期無故延滯「補字（補費）」事件的狀況，2024年1至9月間，她個人的「補」字平均結案日數，為同法院民事庭其他法官平均日數近 4 倍，其中2024年度補字第96號拆屋還地案件最長達222天，同日亦書面發出促其注意處分。

司法院自2022年8月起，審判系統中新增「主文公告再確認」、「主文公告再確認功能是否授權書記官」等功能，姚貴美因「怠於執行『再確認』程序」，導致未合法公告裁判主文達796件，基院也於1月7日發出書面警告處分。

職務法庭認為，法官只有在審判工作範圍內，享有審判獨立的判斷，審判工作的「外部秩序」部分，職務監督權人得行適當的職務監督處分或措施。審判獨立不是法官的私人權利，而是司法公正的基礎，也是所有人民享有的憲法權利，因此審判獨立與職務監督，都是擔保憲法對人民提供有效權利保障所必要，相輔相成。

職務法庭認為，基院的處分令並未要求或指示姚貴美要如何裁定，非施加壓力，只是叫她注意並督促改善，並沒有影響審判獨立。

另外，人民有知的權利，也為發揮教育功能，立法者明定書記官應公告判決，使外界知道判決結果，姚貴美被基院發現796件判決主文沒合法公告，才吃下「警告」，職務法庭也認為跟審判獨立沒有關係。職務法庭認為姚婦的起訴無理，判駁回。

至於姚貴美主張3項處分及異議決定無效，職務法庭開庭時確認她已向保訓會提起復審，卻又堅持向職務法庭提起確認3項處分及異議決定應屬無效之訴，因這部分應歸台北高等行政法院管轄，職務法庭移送北高行。