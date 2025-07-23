在台賣北韓「萬壽臺」畫作 陸籍男判1年、驅逐出境

在台經營畫廊的陸籍男子殷長亮被控向北韓「萬壽臺」創作社進口油畫來台銷售，台北地院審理，依資恐防制法判殷有期徒刑1年，併科罰金120萬元，執行完畢驅逐出境。可上訴。

「萬壽臺」創作社館藏北韓上千名藝術家創作作品，由官方出保證書，被視為北韓政權發展的資金來源之一。

聯合國安理會2017年8月5日將「萬壽臺」創作社列為制裁對象，法務部也明令禁止以任何形式資助「萬壽臺」。

檢調2024年接獲檢舉，指高雄市鼓山區經營「長亮畫廊」的殷長亮，向客戶推銷「萬壽臺」創作社、「白虎畫廊」的畫作，查出畫廊登記負責人是殷男的母親，殷並為台灣客戶向「萬壽臺」訂製畫家崔金哲、趙光國、金明國與李明勛的畫作，每幅訂價人民幣1千到3千元，殷獲利30萬元