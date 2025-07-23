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綠電奇蹟崩壞？高雄大樹光電場業者違反水利法遭聲押

聯合報／ 記者巫鴻瑋張議晨／高雄即時報導

高雄市大樹區和山里光電場因開發過度引發爭議，除高雄市長陳其邁緊急喊停外，橋頭地檢署歷經月餘分案調查也有最新進展，光電業者林瑞豐及水土保持計畫負責人吳姓技師雙雙遭到聲押，涉嫌違反水利法、水土保持法、山坡地保育法等，對大樹區山坡地違法開發光電場。

橋頭地檢署上月20日分案調查高雄大樹和山里光電場濫墾案，由主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德負責偵辦，查出得標光電場開發的廠商「聰明的家」，是由負責人林瑞豐設於台中的公司，在開發高雄大樹光電場過程中，與負責監造的吳姓技師共同涉嫌違反水利法違法開發。

據了解，林瑞豐所登記的公司「聰明的家」原本是做雞絲麵起家，林瑞豐對外甚至還有「雞絲麵博士」之稱，看準光電開發潛力，投入超過10億元跨足太陽能光電業，光電場裝置容量達到70MW。

橋頭地檢署今天訊後依涉嫌違反水利法、水土保持法、山坡地保育法等對林瑞豐及吳姓技師向橋頭地院聲請羈押。

高雄大樹和山光電場現場可見光電板鋪滿山坡地，一旁就是滿山荔枝樹，被在地居民酸是「光電荔枝共生」。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹和山光電場現場可見光電板鋪滿山坡地，一旁就是滿山荔枝樹，被在地居民酸是「光電荔枝共生」。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場可見隨處暫放的太陽能光電面板。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場可見隨處暫放的太陽能光電面板。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場可見隨處暫放的太陽能光電面板，甚至占據超過一半道路寬度，居民怨聲載道。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場可見隨處暫放的太陽能光電面板，甚至占據超過一半道路寬度，居民怨聲載道。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場在颱風大雨過後滿山黃泥滾滾，另當地居民十分憂心。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場在颱風大雨過後滿山黃泥滾滾，另當地居民十分憂心。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場堆放大量太陽能面板等待安裝，現場留有許多施工中的設施。記者巫鴻瑋／攝影
高雄大樹光電場堆放大量太陽能面板等待安裝，現場留有許多施工中的設施。記者巫鴻瑋／攝影

濫墾 聲押 光電 檢察官 高雄市 陳其邁

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