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綠電奇蹟崩壞？高雄大樹光電場業者違反水利法遭聲押
高雄市大樹區和山里光電場因開發過度引發爭議，除高雄市長陳其邁緊急喊停外，橋頭地檢署歷經月餘分案調查也有最新進展，光電業者林瑞豐及水土保持計畫負責人吳姓技師雙雙遭到聲押，涉嫌違反水利法、水土保持法、山坡地保育法等，對大樹區山坡地違法開發光電場。
橋頭地檢署上月20日分案調查高雄大樹和山里光電場濫墾案，由主任檢察官陳竹君及檢察官嚴維德負責偵辦，查出得標光電場開發的廠商「聰明的家」，是由負責人林瑞豐設於台中的公司，在開發高雄大樹光電場過程中，與負責監造的吳姓技師共同涉嫌違反水利法違法開發。
據了解，林瑞豐所登記的公司「聰明的家」原本是做雞絲麵起家，林瑞豐對外甚至還有「雞絲麵博士」之稱，看準光電開發潛力，投入超過10億元跨足太陽能光電業，光電場裝置容量達到70MW。
橋頭地檢署今天訊後依涉嫌違反水利法、水土保持法、山坡地保育法等對林瑞豐及吳姓技師向橋頭地院聲請羈押。
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