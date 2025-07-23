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影／五股醉男雙手上銬卻伸腳破壞警局電腦螢幕 法院判刑3月

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市五股區49歲趙姓男子，年初因喝酒爛醉與女友吵架，被警方帶回派出所保護管束，雖然雙手上銬，他卻伸長腳把偵訊室電腦螢幕弄壞，近日被法院判處有期徒刑3月，得易科罰金以1千元折算1日。

趙男今年元月4日凌晨1時許，酒後在家裡與女友激烈爭吵，員警獲報到場見他爛醉情緒失控，擔心危害他人生命財產安全，強制帶回蘆洲警分局成州派出所，在偵訊室雙手上銬保護管束。

原本酒醒即可回家，趙男卻大吼大叫繼續鬧，還伸長腳故意去勾電線，把桌上的電腦螢幕和主機摔到地上並多次踩踏，致使螢幕破裂無法使用。警方於是依妨害公務逮捕，警詢後移送新北地檢署偵辦。

18日新北地方法院作出簡易判決，處有期徒刑3月，如易科罰金，以1千元折算1日。同時還必須賠償螢幕損失。

趙姓男子因喝酒爛醉與女友吵架，被警方帶回派出所保護管束，雖然雙手上銬，他卻伸長腳把偵訊室電腦螢幕弄壞，近日被法院判處有期徒刑3月，得易科罰金以1千元折算1日。記者林昭彰／翻攝
趙姓男子因喝酒爛醉與女友吵架，被警方帶回派出所保護管束，雖然雙手上銬，他卻伸長腳把偵訊室電腦螢幕弄壞，近日被法院判處有期徒刑3月，得易科罰金以1千元折算1日。記者林昭彰／翻攝

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