保母照顧感冒男嬰突過世…屏檢依過失致死起訴 法院判無罪

領有居家托育保母證照劉女在照顧感冒2個月大男嬰時涉疏於照顧，發現男嬰身體異常未即時通知男嬰雙親，直到發現男嬰無呼吸才趕緊送醫，導致延誤就醫不治，屏東地檢署依過失致死罪起訴劉女。屏東地院審理後，認為檢方所提證據不足，判劉女無罪。全案可上訴。

檢方起訴，劉女從2022年8月2日起擔任男嬰在宅托育保母，男嬰在同年8月20日起感冒，身體孱弱，存有感染肺炎等其他病症風險，8月20到24日托育期間，劉女沒有定時為男嬰量體溫，監控身體，24日凌晨0時，發現男嬰拒絕喝奶，當天3時、5時持續拒食，身體健康有異常，卻未即時通知男嬰雙親，也沒有就醫，遲至當日6到7時許，發現男嬰無呼吸，趕緊送醫急救不治。

屏東地檢署將劉女依過失致死罪起訴。法院審理，劉女否認，她供稱，男嬰在她照顧期間沒發燒，拒絕喝奶時睡眠很正常，沒哭鬧或喘，男嬰有吃藥，她會注意小孩有無發燒、咳嗽、喘，男嬰都沒有，她記得男嬰體溫維持36度左右，沒有紀錄體溫是她的疏失，但量起來小孩沒發燒。

判決指，男嬰經解剖鑑定是因呼吸道感染引發肺炎死亡。檢方起訴，劉女未定時量男嬰體溫，未注意其身體狀況導致死亡。法院調查，劉女未在托育日誌記載男嬰體溫，固屬其疏於職責，但是未記載體溫，無法直接推論認定劉女在期間沒量測男嬰的體溫或觀察其體溫變化，也無法直接推論男嬰有發燒。從劉女與男嬰母親的對話紀錄，劉女若發現男嬰有狀況，都會告知，有相關截圖，可見雙方溝通情形尚良好。

判決指出，8月22、23日，劉女均有間隔4小時給男嬰餵奶，從托育日誌中，劉女在這兩天給男嬰按時服藥，男嬰死亡解剖體內檢出鎮靜性第一代抗組織胺藥物，抗阻胺藥、祛痰劑等藥物反應。證明劉女有依男嬰母親指示按時給男嬰定時餵奶、餵藥。衡情應有定時對男嬰病情觀察，非放任、不聞不問。

判決指出，檢方所提「當嬰幼兒出現不喝奶拒食症狀，亦須即刻就醫，尋求專業醫護人員協助，避免延誤就診黃金時間，致生嬰幼兒生命危險」的注意義務是依照衛福部居家托育實務指引。但此指引內容醫學論理依據為何？檢方的論述不明，未舉證說明，證據尚嫌不足。

判決指出，男嬰雖在劉女照顧下終因肺炎死亡，證據尚不足證明劉女有違反注意義務情事，判劉女無罪，可上訴。