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假商務交流助陸客來台 移民署新北專勤隊逮18人

中央社／ 新北23日電

1名張姓陸籍旅遊業者招攬他人組代辦，涉假借商務交流名義，透過變造文件等方式，在1年間約協助100多名中國大陸人士來台。移民署新北市專勤隊陸續逮捕張嫌等18人移送偵辦。

內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊今天發布新聞稿指出，張嫌從民國112年中開始，利誘台灣業者配合辦理邀請手續，虛構商務交流事由協助中國大陸人士來台；每人成功來台，業者可分得新台幣2000元。直到113年中，共協助約100多人非法來台。

新北市專勤隊表示，張嫌還在社群平台張貼「一起去台灣！」宣傳影片，誆稱可辦理「一年無限次往返」的商務入台證，吸引中國大陸人士以商務名義來台旅遊。

新北市專勤隊說，中國大陸人士申請入出境許可證官方規費為600元，張嫌卻向每名申請人收取1萬5000元至4萬4000元不等的代辦費，甚至另收5萬元保證金。若申請未獲通過，張嫌還涉嫌變造繳費收據，誆稱遭移民署罰款，拒不全額退費，藉此詐財侵占。

新北市專勤隊表示，近期社群平台小紅書出現教學文章，指導中國大陸人士透過虛構商務活動方式來台追星，甚至有不肖業者收取暴利，由專人協助尋覓台灣人頭公司成為邀請單位，代為製作整套虛假申請文件，將陸客包裝成商務人士非法來台。

新北市專勤隊呼籲，中國大陸人士應循合法途徑，依真實目的或事由申請來台。移民署指出，113年中國大陸人士來台進行專業及商務活動，共有1萬3750人次因發現異常遭拒絕入境，未來將持續在「審查」、「訪視」、「處分」三方面強化管理。

移民署

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