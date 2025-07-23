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狗兒咬傷人嗆「是牠的自由啊！」調解又不出面 被害人決定提告

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導

台中市20歲的張姓市民5月時騎機車行經太平區一家快炒店時，遭店家的黑狗咬傷。當時狗兒未繫繩，店老闆鄭姓飼主說會賠償，張因此保留追訴權。但鄭姓飼主調解時不到場，而張日前再次經過時，狗兒又衝出，險和機車撞上。張一氣之下，把5月時拍的影片貼上網，警方發現主動了解，張男表示將提出傷害告訴並求償。

張男所拍的影片中，張質問店家為何不把狗兒綁好？但鄭姓飼主卻反嗆說「你就明知牠會咬你，為什麼不走別條路」，張說他要走哪條路是他的自由，未料鄭又回以「牠要咬你，也是牠的自由啊！」。等張說要報警，鄭又說「你報啊，我有錢，我賠你啊！」，還說「你為什麼要挑釁牠，牠是狗不是人」等語。

據了解，鄭男（40歲）原先承諾會負擔相關醫療賠償，張男雖左大腿被咬出兩道明顯傷口，但仍暫時保留告訴，但後來調解過程鄭卻未到場。張男日前再次騎車行經店家時，因當時狗兒仍未繫繩衝出，險遭機車撞上，因此不滿下，把上次和鄭姓飼主的對話貼上網。

據了解，警方因網路巡邏發現此事，主動聯繫張男了解事情發生經過，張表示將向鄭男提出傷害告訴。太平警分局表示，民眾如有飼養貓犬等動物，應善盡管理之責任，如有未盡管束義務之過失行為，致他人遭攻擊而受傷，應負過失傷害之責。

台中市20歲的張姓市民被快炒店的狗兒咬傷。圖／取自張男threads
台中市20歲的張姓市民被快炒店的狗兒咬傷。圖／取自張男threads
台中市20歲的張姓市民5月時騎機車行經太平區一家快炒店時，遭店家的黑狗咬傷。圖／民眾提供
台中市20歲的張姓市民5月時騎機車行經太平區一家快炒店時，遭店家的黑狗咬傷。圖／民眾提供

老闆 影片 機車行

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