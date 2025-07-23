狗兒咬傷人嗆「是牠的自由啊！」調解又不出面 被害人決定提告
台中市20歲的張姓市民5月時騎機車行經太平區一家快炒店時，遭店家的黑狗咬傷。當時狗兒未繫繩，店老闆鄭姓飼主說會賠償，張因此保留追訴權。但鄭姓飼主調解時不到場，而張日前再次經過時，狗兒又衝出，險和機車撞上。張一氣之下，把5月時拍的影片貼上網，警方發現主動了解，張男表示將提出傷害告訴並求償。
張男所拍的影片中，張質問店家為何不把狗兒綁好？但鄭姓飼主卻反嗆說「你就明知牠會咬你，為什麼不走別條路」，張說他要走哪條路是他的自由，未料鄭又回以「牠要咬你，也是牠的自由啊！」。等張說要報警，鄭又說「你報啊，我有錢，我賠你啊！」，還說「你為什麼要挑釁牠，牠是狗不是人」等語。
據了解，鄭男（40歲）原先承諾會負擔相關醫療賠償，張男雖左大腿被咬出兩道明顯傷口，但仍暫時保留告訴，但後來調解過程鄭卻未到場。張男日前再次騎車行經店家時，因當時狗兒仍未繫繩衝出，險遭機車撞上，因此不滿下，把上次和鄭姓飼主的對話貼上網。
據了解，警方因網路巡邏發現此事，主動聯繫張男了解事情發生經過，張表示將向鄭男提出傷害告訴。太平警分局表示，民眾如有飼養貓犬等動物，應善盡管理之責任，如有未盡管束義務之過失行為，致他人遭攻擊而受傷，應負過失傷害之責。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言