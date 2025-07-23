國安局前組員圖對岸教職竟在陸網洩密 「罔顧栽培」高院判4年

國家安全局組員彭順富於2006年停役後，為了在中國大陸尋找工作機會，竟在2018年5月間於大陸教育部轄下某學術人才招聘網站，刊登本身經歷及任職國安局期間的研究項目成果，以致洩漏涉及情報來源、管道或組織及有關情報人員身分的資訊。台灣高等法院今依修正前國家情報工作法「洩漏情報資訊罪」，判彭4年徒刑。

彭順富1995年起任職國安局組員，負責電子密碼機破密等業務，為國家情報工作法所定義的「情報人員」，他的工作內容由國安局局長核定列為機密等級，依國家機密保護法規定，應永久保密不得洩漏。詎料彭在停役後，為了去大陸找工作，竟在大陸網站公開自己過去的經歷與研究。

高院認為，彭順富曾在國安局工作，比起一般人應更熟悉情報工作對國家的重要性，且效忠國家、責任與榮譽都是軍旅生涯中一再受薰陶的信念及價值，他明知台灣與中國大陸地區的現況，卻為了在大陸求得教職，罔顧國家多年栽培及照顧，將自身經歷及研究成果資訊刊登在大陸學術網站，行為不可取。