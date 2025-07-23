狂偷全台百貨商場背13條通緝 竊盜員工休息室上萬LV皮夾落網
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，犯案數十起，被發布13條通緝；台北市警方大量調閱監視器鎖定行蹤，在台中市某購物中心逮捕他，依竊盜罪移送並歸案，須入監服刑。
據調查，無業42歲楊姓男子是慣竊，住高雄市，在各縣市的商場、超商或百貨公司，趁員工不注意竊取商品、收銀機現金或員工皮夾，還潛入店家倉庫或員工休息室行竊，被台北、新北、士林、桃園、新竹，苗栗、嘉義等地檢署共發布13條通緝，部分是要入監服刑未到。
北市南港警分局追查，今年4月19日，楊在CITYLINK櫃位及攤位，分別竊取價值2280元皮夾及現金1萬6000元，在LALAPORT櫃位竊取價值1280元T恤；隔月1日，在LALAPORT員工休息室竊取員工價值2萬4300元的LV皮夾，內含現金台幣1400元、越南盾35萬0000元（約台幣392元）。
北市刑事警察大隊與南港等分局組專案小組，調閱上百支監視器，本月16日在台中市某購物中心圍捕楊，他欲逃跑被壓制，警方從他身上搜出數千元現金及多張被害人證件。
他坦認行竊，稱沒工作缺錢，警詢後依竊盜罪移送台北地檢署並歸案，擴大清查涉及竊案。
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