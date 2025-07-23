快訊

免費貼圖6款！快樂鵝鵝們Q翻、「拒絕出門」日常話語對抗炎夏超實用

726罷免倒數決戰 他若守住...其他23藍委應都能過關

上班2小時突請假！台中監理所辦事員國道噴飛車外 遭8車輾斃

狂偷全台百貨商場背13條通緝 竊盜員工休息室上萬LV皮夾落網

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，犯案數十起，被發布13條通緝；台北市警方大量調閱監視器鎖定行蹤，在台中市某購物中心逮捕他，依竊盜罪移送並歸案，須入監服刑。

據調查，無業42歲楊姓男子是慣竊，住高雄市，在各縣市的商場、超商或百貨公司，趁員工不注意竊取商品、收銀機現金或員工皮夾，還潛入店家倉庫或員工休息室行竊，被台北、新北、士林、桃園、新竹，苗栗、嘉義等地檢署共發布13條通緝，部分是要入監服刑未到。

北市南港警分局追查，今年4月19日，楊在CITYLINK櫃位及攤位，分別竊取價值2280元皮夾及現金1萬6000元，在LALAPORT櫃位竊取價值1280元T恤；隔月1日，在LALAPORT員工休息室竊取員工價值2萬4300元的LV皮夾，內含現金台幣1400元、越南盾35萬0000元（約台幣392元）。

北市刑事警察大隊與南港等分局組專案小組，調閱上百支監視器，本月16日在台中市某購物中心圍捕楊，他欲逃跑被壓制，警方從他身上搜出數千元現金及多張被害人證件。

他坦認行竊，稱沒工作缺錢，警詢後依竊盜罪移送台北地檢署並歸案，擴大清查涉及竊案。

楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝
楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，被發布13條通緝，警方調閱監視器查獲他。記者李奕昕／翻攝

北市 監視器

延伸閱讀

影／逛大遠百偷法國精品5500元髮夾 台中妙齡女今落網稱「忍不住」

越獄1年多落網 厄瓜多頭號逃犯引渡至美國受審

高雄男駕車衝撞路邊轎車5次 網酸「沒帶沙拉油進不去」落網原因曝

MLB／參加明星賽家裡遭竊盜 響尾蛇球星馬提請假暫離

相關新聞

狗兒咬傷人嗆「是牠的自由啊！」調解又不出面 被害人決定提告

台中市20歲的張姓市民5月時騎機車行經太平區一家快炒店時，遭店家的黑狗咬傷。當時狗兒未繫繩，店老闆鄭姓飼主說會賠償，張因...

國安局前組員圖對岸教職竟在陸網洩密 「罔顧栽培」高院判4年

國家安全局組員彭順富於2006年停役後，為了在中國大陸尋找工作機會，竟在2018年5月間於大陸教育部轄下某學術人才招聘網...

狂偷全台百貨商場背13條通緝 竊盜員工休息室上萬LV皮夾落網

楊姓男子涉嫌在台北等多個縣市的商場、超商或百貨公司，偷竊現金或商品，犯案數十起，被發布13條通緝；台北市警方大量調閱監視...

男假商務交流名義高出官方規費60倍 仲介大陸人士來台

大陸籍張姓男子假商務交流名義，以高出台灣官方收取大陸人士申請入出境許可證規費60倍價格，招攬在台不肖業者以偽冒變造申請文...

高雄漁船走私2.9萬包香菸被查獲台籍船長起訴 2印尼漁工拒參與獲清白

高雄「金達發號」漁船曾姓船長今年3月走私香菸回台，該船3月21日晚間9時許抵達高雄旗后安檢所前，正巧被埋伏的海巡弟兄及高...

走私6公噸大陸牡蠣案 連江縣漁會理事長陳佳瑜等人遭重判

馬祖地區在前年破獲兩起走私大陸牡蠣案，總重逾6公噸，引起外界高度關注。連江地方法院在本月18日以簡式審判程序，宣判兩起走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。