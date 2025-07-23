男假商務交流名義高出官方規費60倍 仲介大陸人士來台

大陸籍張姓男子假商務交流名義，以高出台灣官方收取大陸人士申請入出境許可證規費60倍價格，招攬在台不肖業者以偽冒變造申請文件，仲介大陸人士來台牟取暴利。移民署新北專勤隊依法查獲張男及共犯共18人，檢方訊後將主嫌張男聲押禁見獲准。

「一起去台灣！」移民署新北專勤隊指出，大陸籍張姓男子以每名大陸人士成功來台後可分得2000元酬勞為誘因，聯手國內旅遊業者配合辦理邀請手續，偽冒虛構商務交流事由來台。

張男並透過網路社群平台張貼以「一起去台灣！」為號召的宣傳影片，誆稱可辦理「一年無限次往返」的商務入台證，吸引大陸人士以商務名義來台旅遊。

據了解，大陸人士申請入出境許可證的官方規費僅新台幣600元，張男卻向每名大陸申請人收取高達1萬5000元至4萬4000元不等的代辦費，甚至另收5萬元保證金，價差高達60倍。若申請未獲通過，張嫌還涉嫌變造繳費收據，誆稱遭移民署罰款拒不全額退費，藉此詐財侵占。

全案經移民署北區事務大隊新北市專勤隊調查，成功溯源於今年4月循線查獲主嫌張男及共犯共18人，詢問後依法移送台北地檢署偵辦，張男經法院裁定羈押禁見並限制出境，成功瓦解該非法入境集團。