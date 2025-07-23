高雄漁船走私2.9萬包香菸被查獲台籍船長起訴 2印尼漁工拒參與獲清白

高雄「金達發號」漁船曾姓船長今年3月走私香菸回台，該船3月21日晚間9時許抵達高雄旗后安檢所前，正巧被埋伏的海巡弟兄及高雄市財稅局人員鎖定，在密艙查獲2.9萬包私菸，如以每包市價100元計算，價值約300萬元，雄檢偵結，今依菸酒管理法起訴曾男及洪姓船員。

檢方調查，今年3月間，曾男先與綽號「阿龍」的男子聯繫，3月21日晚間8時許，曾男與洪姓船員接到「阿龍」指示，便駕駛「金達發號」漁船自高雄出港。

該船行經高雄外海後，靠近外海接駁船隻，將私菸以黑色垃圾袋包覆後裝載到「金達發號」船上密艙，並用碎冰掩蓋密艙口。

完成接駁後，「金達發號」駛回高雄港，但海巡隊及高雄市財稅局已接獲情資，在該船回到旗后安檢所時就登船安檢，當場在船上查獲2.9萬包私菸，市價約300萬元。因罪證確鑿，曾男、洪男百口莫辯，當場坦承走私，被依菸酒管理法送辦。

雄檢偵辦時，曾男、洪男均認罪，但兩名印尼籍船員蘇馬、格雷，因走私時，拒絕曾男「賺外快」機會，兩人直接躲在船上休息，未參與香菸搬運。