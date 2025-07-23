走私6公噸大陸牡蠣案 連江縣漁會理事長陳佳瑜等人遭重判

馬祖地區在前年破獲兩起走私大陸牡蠣案，總重逾6公噸，引起外界高度關注。連江地方法院在本月18日以簡式審判程序，宣判兩起走私大陸牡蠣案件，3名被告分別為連江縣漁會理事長陳佳瑜及在地漁民，均被依「準私運管制物品進口罪」判處徒刑與罰金，刑度分別為1年6月、1年2月、9月不等，併科罰金25萬、10萬、8萬元，所有被告無人獲緩刑。檢方強調，漁會幹部竟涉帶頭走私，嚴重破壞漁業秩序及公共利益，絕不容忍。

檢方指出，連江縣漁會理事長陳佳瑜於前年5月間，夥同漁民陳義章，駕駛漁船在北竿海域與中國大陸籍漁船併靠接駁，走私高達5062公斤牡蠣入境。檢方調查發現，兩人辯稱為自家養殖，但航跡未進入養殖區，反有與陸船密切接觸紀錄。

法院認定陳佳瑜為整起犯罪主導者，負責聯絡、指揮，利用其漁會職務身分規避查緝，涉案量巨大，惡性重大，且曾於109年間因未經許可赴陸遭緩起訴，仍屢犯不悔，最終判處1年6月徒刑、併科罰金25萬元；合議庭認為其不具教化可能，未予緩刑。

陳義章則負責實際搬運與拒檢，判刑1年2月、併罰10萬元。雖屬累犯，法院考量所涉罪名保護法益不同，未加重處分。扣案牡蠣全數沒收，如無法沒收則追徵價額。

同日宣判的另一案走私大陸牡蠣，被告漁民陳金忠於前年4月間，於高登島外海從未具名大陸籍船隻接收牡蠣重達1110.2公斤。雖於準備程序中坦承犯行，但初期試圖掩飾，辯稱來自養殖區，亦無法說明來源。法院考量其身份、涉案數量及行為態度，認定不符《刑法》第59條減刑標準，判處有期徒刑9月，併罰8萬元，未繳納將折抵勞役。

對於法院判決，連江地檢署主任檢察官蔡杰承表示，目前無上訴計畫，法院在兩案中均未給予緩刑，顯示法官支持檢方之求刑立場。他強調，馬祖地區近年曾有媒體報導牡蠣洗產地疑慮，這類私運行為已嚴重威脅我國農漁業市場與檢疫體系。