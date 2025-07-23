為了一張床被訴期約賄賂 台鐵主任認罪還寫悔過書求法官緩刑
台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任，前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向蘇姓包商透露想購買沙發床，蘇當場表示可以送床，呂聽聞後也沒拒絕，被訴期約賄賂罪嫌，台南地院今開辯論庭，呂認罪外也寫悔過書給法官，請求法官能給他改過自新的機會。
檢方起訴，呂姓主任於前年1月3日因承辦新營號誌分駐所女性休息室修繕改建工程，向承包該工程蘇姓包商透露購買沙發床想法，蘇當場表示可以送床，而呂聽聞後沒有表示拒絕，與蘇達成期約賄賂合意而被訴。
據調查，呂於2009年間曾因善化-新市間簡易通勤車站新設號誌配合改善工程等案，與楊姓助理技術員明知工程未按圖施工，仍於驗收與結算文件中登載「相符」，另涉擅自處分具殘值的廢電纜，未依規定解繳國庫，被訴登載不實、圖利及業務侵占等罪嫌起訴。
台南地院認呂共同犯行使公務員登載不實文書罪處1年2月，又犯業務侵占罪處7月，又犯業務侵占罪處7月，應執行1年10月，緩刑4年，並應向公庫支付5萬元。至於圖利罪部分因證據不足而無罪。全案件確定後，呂違反誠實與清廉原則，公務員懲戒委員會裁定休職6個月。
呂認罪外，也寫悔過書給法官，希望法官給予改過自新機會，請求緩刑機會。他說，可能因此沒有退休金，同意附條件支付公庫但希望金額能夠低一點。台南地院預定8月8日宣判。
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