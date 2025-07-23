澎湖公車站牌太陽能電池遭竊民眾不便 白沙警逮1嫌

澎湖智慧公車站牌太陽能電池遭竊案，白沙警分局沿路調閱監視器影像，抽絲剝繭，今天宣布偵破，查獲吳姓男子，起出失竊太陽能電池等贓證物，將吳男依竊盜罪嫌移送偵辦。

澎湖縣警察局白沙分局19日接獲澎湖公共車船管理處通報，位於白沙鄉後寮國小站的智慧公車站牌太陽能電池遭竊，導致站牌無法正常運作，影響民眾即時掌握公車動態資訊，引起高度重視，成立「鷹眼專案小隊」展開調查。

白沙分局專案小隊沿路調閱周邊監視器影像，地毯式訪查，抽絲剝繭，鎖定特定犯嫌行蹤及藏匿處所，22日展開查緝行動，當場查獲吳姓竊嫌，起出失竊的太陽能電池等贓證物，依竊盜罪嫌移送偵辦。

白沙分局長林彥濬指出，智慧站牌為民眾即時查詢公車動態重要設施，電池遭竊不僅損及公共財物，更嚴重影響民眾交通權益，警方對於破壞公共設施的不法行為絕不寬貸，並呼籲民眾如有發現可疑情形，應即時通報警方，共同守護社區治安。