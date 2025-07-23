觀光遊客聯手毆人案 澎湖地院判4人徒刑

發生於2年前馬公東衛路口的觀光客毆人案，澎湖法院今天宣判。5名被告中，除犯行較重的林暐宸未到庭，另案審理外，江政宏、江政甫、郭亦軒及王威峻等4人，依妨害秩序等罪分處徒刑。

澎湖地院判決主文指出，被告江政甫為累犯，判處有期徒刑1年2月；江政宏判處有期徒刑1年；郭亦軒與王威峻則各判處有期徒刑6月，得易科罰金。

判決指出，民國112年4月26日中午12時許，住在澎湖西嶼內垵的洪姓男子駕駛轎車，從馬公往西嶼方向行駛。觀光客林暐宸、江政宏、江政甫、郭亦軒與王威峻等人，分別來自台北、新北及桃園，亦分乘數輛機車，沿相同路線行駛。

洪男駕駛轎車行經東衛路口時，因快車道前方有2輛機車停著，突然右切進入慢車道，右車前門撞上後方王威峻所騎機車。事後洪男的車遭其他機車包圍，江政宏打開副駕駛座車門，將洪男拉下車，與同夥對洪男拳打腳踢；林暐宸更跳上車輛引擎蓋跳踩，並持安全帽重擊洪男，引起地方譁然。全案經澎湖地檢署偵查起訴。

澎湖地院歷經2年多的審理，除林暐宸未到庭，另案審理外，江政宏、江政甫、郭亦軒及王威峻等4人依妨害秩序等罪，分別判處1年2月至6月不等刑期，另須連帶賠償洪男新台幣15萬餘元損失，其中郭、王2人得易科罰金。