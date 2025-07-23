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涉收賄包庇賭博電玩業者 北巿2警貪污罪起訴

中央社／ 台北23日電

北市萬華警分局鄧姓組長、中山警分局吳姓員警涉洩密查緝情資給賭博電玩業者，鄧男涉收賄96萬元及財產372萬元來源不明、吳男涉詐領加班費55萬元。北檢今偵結依貪污等罪起訴。

台北地檢署起訴書指出，吳男原為中山分局行政組警務員（今年3月14日調任保大行政組員），他因受北巿萬華轄內一帶經營賭博電玩業者所託，為掩護業者遭查緝而影響經營，於民國113年3月起代業者以每個月「公關費」名義，在萬華分局旁騎樓等地點，交付新台幣12萬元賄款，給時任萬華分局鄧姓行政組長。

起訴書指出，鄧男共收賄96萬元，兩人約定，若鄧男預先得知搜索賭博電玩業者的相關訊息，則會透露給吳男知悉，以避免萬華轄內業者遭警查緝。

檢方指出，檢察官指揮調查局北部地區機動工作站對吳男通訊監察，查知吳男行賄、鄧男收賄外，另發覺鄧男112年底至114年2月間，疑有財產來源不明情形，鄧男與妻子共同生活，也是唯一經濟來源，但鄧男總收入僅293萬餘元，但夫妻總支出竟高達666萬餘元，其中372萬餘元財產來源可疑，鄧男就相關現金來源未提出合理說明。

起訴書指出，吳男涉逃勤曠職181小時，並於112年11月至114年3月6日期間，虛偽報請超勤加班費得逞，詐領加班費共55萬餘元。

另一方面，檢調查獲萬華地區經營電子遊藝場的劉姓業者等5人涉非法提供賭博電玩，若警方執行臨檢勤務時，再將賭博電玩畫面切換成娛樂性電玩畫面。

台北地檢署今天偵結，依貪污治罪條例等罪嫌起訴鄧男及吳男，建請從重量刑；依意圖營利提供賭博場所等罪嫌起訴劉男等5人。鄧男及吳男在押，移審台北地院，將開庭決定是否續行羈押。

此外，借調北巿警局督察室靖紀小組的大安警分局林姓員警，涉收取賭博電玩業者12萬元並交付給吳男，檢方認定罪嫌不足，處分不起訴。

賭博 收賄 加班費

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