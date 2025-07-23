快訊

影／萬里1死14傷大貨車鋼條噴洩怵目驚心畫面曝 這騎士滑滑滑逃一劫

「台版紅姐」薇薇私拍直男上網賣私密片 學生、職籃球員都淪陷

台北飯店貴得驚人！日網紅嘆台灣便宜已成往事 認證「去墾丁不如飛沖繩」

中市警破獲電商賣場倉庫藏洗錢機房 出入金額80億

中央社／ 台中23日電

台中市警察局今天宣布破獲電商賣場倉庫內藏跨國洗錢機房，出入金額逾新台幣80億元，並從中賺取1.2%手續費作為報酬，不法獲利近億元。全案移送檢方依賭博等罪提起公訴。

台中市警察局刑事警察大隊說明，日前接獲情資顯示，綽號「阿森」的男子於台中市經營菲律賓博弈網站洗錢機房，循線於西屯區環中路旁某間網路電商賣場的倉庫內，查獲跨國網路洗錢機房。

警方追查，36歲的「阿森」等7人經營洗錢機房，並透過第三方支付系統「AlfaPay」，為菲律賓賭博網站代收代付賭金，總出入金額逾80億元，並從中賺取1.2%手續費作為報酬，不法獲利近億元。

警方表示，現場查扣犯罪工具行動電話101支、桌上型電腦6組、筆記型電腦1台、菲律賓SIM卡千餘片、網路卡1批、網路伺服器1台等贓證物，訊後將「阿森」等7人移送台中地檢署偵辦，並由檢方依違反賭博、組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長李明道呼籲，網路賭博因24小時全天開放且具高度匿名性，成癮速度比傳統賭場更快，許多玩家常因便利的線上博弈而陷入債務危機或遭受暴力討債，影響身心健康。

李明道說，甚至有業者會竊取玩家註冊個資、電話號碼或銀行帳戶等資訊再轉賣詐騙集團使用，造成更嚴重的社會及治安問題，提醒民眾切勿成為助長犯罪的推手。

網路 警察 洗錢

延伸閱讀

車手提領大筆現金遭中市警識破 起出10張金融卡

川普會見小馬可仕：美國和菲律賓快談成貿易協議

倚天酷碁 電商買氣爆棚

影／台南市刑大破獲非法博弈網站洗錢水房 逮6嫌阻斷金流上千萬

相關新聞

桃園爭議退警被控觸摸女警胸部 這些原因他性騷無罪確定

屢屢引發爭議的蕭姓退休員警被控在桃園某派出所觸摸女警胸部，桃園地檢署依性騷擾防治法起訴，桃園地院判無罪。檢方上訴，台灣高...

高雄漁船走私2.9萬包香菸被查獲台籍船長起訴 2印尼漁工拒參與獲清白

高雄「金達發號」漁船曾姓船長今年3月走私香菸回台，該船3月21日晚間9時許抵達高雄旗后安檢所前，正巧被埋伏的海巡弟兄及高...

走私6公噸大陸牡蠣案 連江縣漁會理事長陳佳瑜等人遭重判

馬祖地區在前年破獲兩起走私大陸牡蠣案，總重逾6公噸，引起外界高度關注。連江地方法院在本月18日以簡式審判程序，宣判兩起走...

為了一張床被訴期約賄賂 台鐵主任認罪還寫悔過書求法官緩刑

台鐵公司新營號誌分駐所呂姓主任，前年初承辦該所休息室修繕改建工程，向蘇姓包商透露想購買沙發床，蘇當場表示可以送床，呂聽聞...

2警官護航萬華賭博電玩業者月收12萬公關費 貪汙行收賄起訴

北市警局中山分局前警務員吳嘉葳涉替不詳賭博電玩業者，每月交付12萬元「公關費」行賄台北市警萬華分局兩線三星行政組長鄧進華...

合法協會淪為賭場？竹警偵破新竹Eagle dream德州撲克職業賭場

近期各縣市德州撲克競技協會如雨後春筍冒出，Eagle dream德州撲克競技協會新竹中正店雖有申請營業登記為休閒活動場館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。