中市警破獲電商賣場倉庫藏洗錢機房 出入金額80億

台中市警察局今天宣布破獲電商賣場倉庫內藏跨國洗錢機房，出入金額逾新台幣80億元，並從中賺取1.2%手續費作為報酬，不法獲利近億元。全案移送檢方依賭博等罪提起公訴。

台中市警察局刑事警察大隊說明，日前接獲情資顯示，綽號「阿森」的男子於台中市經營菲律賓博弈網站洗錢機房，循線於西屯區環中路旁某間網路電商賣場的倉庫內，查獲跨國網路洗錢機房。

警方追查，36歲的「阿森」等7人經營洗錢機房，並透過第三方支付系統「AlfaPay」，為菲律賓賭博網站代收代付賭金，總出入金額逾80億元，並從中賺取1.2%手續費作為報酬，不法獲利近億元。

警方表示，現場查扣犯罪工具行動電話101支、桌上型電腦6組、筆記型電腦1台、菲律賓SIM卡千餘片、網路卡1批、網路伺服器1台等贓證物，訊後將「阿森」等7人移送台中地檢署偵辦，並由檢方依違反賭博、組織犯罪、洗錢防制法等罪嫌提起公訴。

台中市政府警察局刑事警察大隊大隊長李明道呼籲，網路賭博因24小時全天開放且具高度匿名性，成癮速度比傳統賭場更快，許多玩家常因便利的線上博弈而陷入債務危機或遭受暴力討債，影響身心健康。

李明道說，甚至有業者會竊取玩家註冊個資、電話號碼或銀行帳戶等資訊再轉賣詐騙集團使用，造成更嚴重的社會及治安問題，提醒民眾切勿成為助長犯罪的推手。