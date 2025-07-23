合法協會淪為賭場？竹警偵破新竹Eagle dream德州撲克職業賭場

近期各縣市德州撲克競技協會如雨後春筍冒出，Eagle dream德州撲克競技協會新竹中正店雖有申請營業登記為休閒活動場館業及其他休閒服務業，店家經營形式卻直接與職業賭場相同，造成上門的大學生及科技新貴絡繹不絕，警方掌握情資，日前到場查處，當場查扣27萬1600元、多項撲克牌與賭具，並將江姓男負責人與20名賭客、櫃台及荷官帶回偵辦。

警方說，這些於近期冒出的德州撲克競技協會每一間裝潢明亮現代，與大眾對非法地下賭場灰灰暗暗的刻板印象截然不同，因而造成民眾誤入而成為賭局中賭客。

新竹市警察局第一分局日前針對轄區德州撲克進行查處，發現Eagle dream德州撲克競技協會新竹中正店，雖有申請營業登記為休閒活動場館業及其他休閒服務業，卻天天自行舉辦撲克牌競賽，且以限時錦標賽為大宗，幾乎每天2至3小時便舉辦一場，一天最多可以舉辦將近27場。

警方發現，該店家舉辦的限時錦標賽其賽制相當詭異，比賽無須人滿隨時得開始，且得中途隨時加入，甚至賭客輸光籌碼還可以不斷買入籌碼繼續所謂的比賽，也可以隨時離場，手上有籌碼的賭客皆可換回現金，完全如同職業賭場形式經營。

另外，該店家甚至指派櫃台及荷官人員每天不斷利用IG或LINE接力CALL客上門，與大眾認知的比賽是自行報名大相逕庭。如此操作造成上門的大學生及科技新貴絡繹不絕，近期又適逢暑假期間，夜晚更是人聲鼎沸。加上店面鄰近市區北門國小，若涉及賭博行為恐違反兒童及少年福利與權益保障法第47條規定。

警方掌握情資，17日持搜索票前往查緝，當場查獲20名賭客及3名櫃台、3名荷官，並查扣27萬1600元、撲克牌15副、籌碼3848個、電腦主機3台、點鈔機1台、監視器主機1台、德州撲克賭桌10張，並拘提實際負責人江姓男子到案說明。

檢警專案小組查扣現場帳冊後發現，該店雖每個人每一次買籌僅收400到2000元不等的行政費，但因每日開賽場次眾多，再加上比賽結餘、賭客打賞荷官等，換算起來該店每月收入竟破250萬元，謀取暴利令人瞠目結舌，難怪業者寧願違法也要鋌而走險，全案警詢後依賭博罪移送法辦。