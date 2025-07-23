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尖石鄉原民拿獵槍打爆鄰居頭關12年還得監護5年 怨「5年太長」上訴

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新竹縣尖石鄉黃姓男子與徐姓鄰居口角，一氣之下返家取出獵槍，朝徐的頭部射擊，徐爆頭死亡，新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，執行完畢後入相當處所監護5年。黃不服監護時間過長，提上訴，台灣高等法院22日行準備程序，法官依職權函詢台北市立聯合醫院監護時間多長妥適，院方已回覆。

黃（44歲）為原住民，2017年2月以1萬2千元購得狩獵用的獵槍，這把槍由金屬擊發機構、木質槍托及貫通的金屬槍管組合而成，可供擊發口徑0.27吋打釘槍用空包彈（作為發射動力），用以發射彈丸。

新竹地院調查，黃2024年4月12日凌晨1點37分在徐男住處爭執，卻拿起獵槍朝徐的頭部轟，徐因顱腦損傷當場死亡。黃隨即攜帶槍枝返回住處，拆解後棄置於住處前草叢、圍牆邊。

竹院審理時，黃向死者家屬致歉，徐的姊姊回應「對不起也挽回不了弟弟的命，我無法原諒你」。她痛哭喊著「每次返家，就想起弟弟慘死模樣」，另一名胞姊更在事發後，長年將窗戶封起來，也不敢關燈。

台北市立聯合醫院對黃作精神鑑定，認為他符合「酒精誘發精神病症狀」精神病理特徵，犯案時處於急性精神病狀態，辨識能力降低。

一審審酌黃姓被告未尊重自身的原住民傳統文化，在供作生活工具使用範圍內妥適使用槍枝，僅因口角糾紛，即持槍枝朝被害人頭部射擊致死，造成無可彌補的傷痛，惡性重大。合議庭考量黃坦承犯行，顯見仍願意為自己的過錯負擔刑責，並與家屬達成調解，展現補償懊悔的心意，態度尚可，依殺人罪判12年徒刑。因黃為酒精使用障礙患者，若未接受戒癮治療，社會復歸有極大障礙，因此宣告執行完徒刑後，監護5年。

黃對12年有期徒刑刑度無意見，但認為執行完畢後還得入相當場所監護5年感到不滿。高院22日開庭時，黃向法官表示保安處分太長，希望函詢台北市立聯合醫院意見。

法官表示，在收到上訴狀時，已先依職權詢問醫院黃的再犯風險、監護期間等問題，希望醫院能說明監護期間多久才妥適，黃的律師因此撤回聲請。法官在完成證據提示後，定9月2日審理。

新竹縣尖石鄉黃姓男子2024年4月12日凌晨與徐姓鄰居爭吵，他拿起原民獵槍朝徐的頭部轟，徐因顱腦損傷當場死亡。新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，執行完畢後入相當處所監護5年，黃不服監護時間過長，上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影
新竹縣尖石鄉黃姓男子2024年4月12日凌晨與徐姓鄰居爭吵，他拿起原民獵槍朝徐的頭部轟，徐因顱腦損傷當場死亡。新竹地院依殺人罪判黃12年徒刑，執行完畢後入相當處所監護5年，黃不服監護時間過長，上訴台灣高等法院。記者王宏舜／攝影

新竹 槍枝 北市

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