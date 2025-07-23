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強脫女童褲打屁股 女師判6月定讞

聯合報／ 記者王宏舜／台北報導

新北市何姓國小女教師不滿女學童上課鐘響後還在教室外遊玩，強行脫掉女童褲子，拿斷裂的呼拉圈塑膠條抽打屁股，女童臀部瘀青，家長氣得提告。一審判何女9月，高院認為她在教導與照顧學童上仍有相當付出，不能全盤抹煞，昨改判6月徒刑定讞。

2023年3月何女遭家長投訴，當眾脫女童褲子裸臀打屁股，許多家長也反映不當管教。事發後何遭調離現職，社會局依兒童及少年福利與權益保障法開罰30萬元。

新北地方法院依成年人故意對兒童犯傷害罪判何女9月徒刑，何不服提上訴。高院依照女童、其他學生及家長證述，勘驗斷裂的呼拉圈，認定何女確實在全班同學面前抽打7歲女童外露的臀部，不僅對女童施以不法腕力，且足以使人難堪、貶損他人人格及社會評價。

高院審理後認為，何對兒童犯強暴公然侮辱及傷害罪，應從較重之罪論處。何沒前科，素行還可以，但貿然用這種方式傷害、侮辱女學童，影響身心健全發展，犯罪動機與目的不可取，手段也極為可議，何況何身為女童班導師，應當包容學生錯誤並引導改正，就算女童傷勢輕微，仍應予嚴厲譴責。

何女因本案遭停職至今，無法尋求其他工作。高院認為從女童母親提出對話紀錄，及何女與其他家長、班級家長群組對話紀錄來看，她對女童學習情況、女童母親的要求逐一反應、回覆，也詳細向家長說明學童在校生活習慣，可見她在教導與照顧學童上仍有相當付出，不能因本案全盤抹煞。

合議庭審理後，改判何女6月徒刑，並給予得易服社會勞動的機會。

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