陸軍六軍團前上尉出租眷地A走千萬 受害商家出庭：請重判

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元，桃園地院今午首度進行準備程序，包括六軍團代表、受害商家均出庭請求從重量刑，還有人當庭要求還錢，法官諭知候核辦，全案將進入合議庭審理程序。

目前在押的38歲李振育出庭時，對於起訴書所列依貪汙治罪條例的利用職務上機會詐取財物、行使偽造公文書、冒用政府機關詐欺取財等罪及附表編號1至14的事實均認罪，但對其中2件犯行爭執，指出他在逃亡海外之前，已返還總共7萬6000元給2家被害廠商。

李振育說明，編號12於2019年10月前向欣昶公司李姓負責人佯稱，六軍團在新北市、桃園市有2件小額採購案，要求先支付履約保證金，對方於是分三次匯入3萬元、2萬6000元及5萬6800元共11萬2800元進李振育郵局和中信銀帳戶，後因時近農曆新年，清潔公司缺錢周轉，他因此匯還2萬元。

另起爭執附件為編號13，李某同樣以六軍團在新北市、桃園市有2件小額工程採購案，向渼格金屬公司要求吳姓負責人先支付履約保證金，吳先後匯款5萬6000元及7萬8000元至李某郵局帳戶，後來因故主動以LINE約渼格的吳男、李女在六軍團外停車場當面返還現金5萬6000元。但吳男當庭否認有還錢，表示時間久遠不復記憶，將查明再具狀。

公設辯護人羅丹翎主張，被告李振育就各次犯罪事實皆坦承，請考量他始終坦承犯行，又所涉次數較多，不法所得合計金額高達1000萬，其實按各次不法所得來看，其實不算多，請法官考量犯罪情節及犯後態度予以從輕量刑。

但出庭包括六軍團代理人、渼格金屬、欣昶環保公司、聯鍚實業、仟溢環保、京讚營造、馳特公司、吳凱元等受害單位和商家，對於法官量刑，均請求從重量刑，或依法判決，法官鄭朝光表示，下次開庭將由合議庭進行審理程序，當庭諭知候核辦。

李振育自2017年10月起，直到東窗事發的2020年2月止，冒名出租眷地14筆，以及偽造小額工程案16件，總共訛詐1003萬8801元；2020年因本案遭督察室約談後，立刻於同年3月8日出境至菲律賓，今年3月25日遭遣返回台。

受害商家開庭前，於庭外罵聲不斷，互相研究各自遭詐過程與被騙金額，同時痛批軍方將此事推得一乾二淨，表示全都是李振育個人的行為與軍方無關，同時逕行毀約，清空地上物，但對受害商家來說，白紙黑字、文件上蓋有軍團的關防，軍方就該負起責任，而不是讓受害者繼續負擔損失。