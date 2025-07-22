公車司機未禮讓行人辯「陽光刺眼沒看到」 法官斥：應隨時準備好墨鏡

張姓公車司機在台南市駕駛公車時，明明前方有行人要通過行人穿越道，張的號誌又是閃黃燈，張卻未停讓行人，直接通過；張被檢舉，挨罰6000元，提告主張因陽光刺眼，沒看到行人，法院駁斥他身為職業駕駛，本應隨時準備好墨鏡，注意車前狀況，駁回告訴。

判決書指出，張姓公車司機去年6月7日下午4時許，在台南市駕駛公車未禮讓行人遭到檢舉；台南市交通局去年10月29日認定確有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」違規，裁處罰鍰6000元，並應參加道路交通安全講習。

張不服向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟，主張當日陽光直射擋風玻璃，未看到斑馬線上有行人，是因陽光刺眼，視力受阻而造成的疏失，請求撤銷裁罰。

交通局認為，經檢視檢舉影像，可見現場繪設有清晰行人穿越道。行人已行走至行人穿越道中央，張駕駛公車竟未暫停讓行人先行，反而自行人面前疾馳而過，距離行人約1條枕木紋及1個間隔寬，未足1個車道寬，張確有不暫停讓行人先行通過違規行為。

法院當庭勘驗檢舉影像，畫面可見當天天氣晴朗，現場路口兩側繪設有清晰之行人穿越道，公車行駛於對向內側車道，行向號誌為閃黃燈，行人於行人穿越道上自右而左行走，公車與行人間無任何障礙物遮蔽視線；公車持續通過路口，行人停下等待，等公車通過後才繼續前行。

法院指出，張姓司機行向號誌顯示閃黃燈，行近設有行車管制號誌的行人穿越道前，更應先減速慢行，遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示，均應暫停讓行人先行通過；然張未減速，未暫停禮讓行人先行，反而持續前行，確有違規行為無誤。

至於張姓司機稱當日陽光直射，導致視線受阻，未能看見行人等語；惟張身為職業大客車駕駛，自應知悉會遇到陽光直射情形，應隨時準備好墨鏡，才能避免無法注意車前狀況情形發生。

法院說明，行人穿越道優先路權觀念，是讓行人能夠信賴行人穿越道權威而設，規範目的要求駕駛人應停在行人穿越道前等候，停讓行人優先通過；駕駛人行駛至設有行人穿越道之路口，本應注意車前狀況，減速慢行並注意有無行人穿越，以暫停讓行人先行通過。

法院審酌，張提起訴訟時稱未見行人，在法院調查時又改稱，快到行人穿越道時才看到行人，所述前後反覆，顯係卸責之詞，前揭主張，並不足採；其違規行為縱非故意，亦有過失，交通局裁罰並無違誤，張訴請撤銷，為無理由，應予駁回。