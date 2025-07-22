國民黨「這2人」控博士論文抄襲維基百科 陳亭妃怒告求償160萬元

國民黨新北市議員林國春前年參選立委期間，與時任國民黨副發言人、現任基隆市政府民政處長呂謦煒開記者會，指控民進黨立委陳亭妃博士論文抄襲，陳亭妃提告兩人違反公職人員選舉罷免法、加重誹謗罪嫌，檢方處分不起訴確定；民事部分，陳亭妃要求兩人連帶賠償160萬元，台北地方法院今開庭審理。

林國春、呂謦煒去年11月舉行「綠營文章一大抄？論文超人再＋1」記者會，指控陳亭妃在長榮大學經營管理研究所博士班論文「台灣六都行政管理績效衡量之研究」，抄襲維基百科，且透過圖靈系統分析，有高達25％相似度。

兩人認為陳亭妃將維基百科網址列入論文中，自認抄襲維基百科，且依照長榮大學標準，論文超過13％相似度就不具原創性，質疑民進黨儼然成為系統性的「學術詐騙集團」。

陳亭妃認為林國春、呂謦煒為了選舉抹黑她和指導老師，提告刑法加重誹謗罪、違反選罷法意圖使人不當選而散布謠言或傳播不實之事罪，檢方認為陳亭妃的論文確實和維基百科、他人論文有相同的段落文字，兩人質疑事項可受公評，應在憲法保障言論自由範圍內，處分不起訴確定。

民事部分，陳亭妃認為林國春、呂謦煒言論侵害她的名譽權，提告要求兩人應連帶賠償160萬元，台北地院今開庭，林、呂委任律師指出，林、呂是認為陳亭妃的論文第25頁與維基百科頁面文字有完全一樣之處，才認定有抄襲，並聲請當庭勘驗相關網址及函詢長榮大學。

陳亭妃委任律師指出，林國春、呂謦煒所述顯是未經查證就指稱抄襲，提出的比對分析資料前提要件設定，也與長榮大學設定不符，況且兩人發言前也完全沒有查詢論文是否適用圖靈比對系統，甚至不知道陳亭妃幾年畢業的，該不該適用相關系統。

陳亭妃律師表示，聲請函詢長榮大學，欲確認原創性比對系統申請書，是否如備註所述是2020年10月27日長榮大學經營管理博士班第二次班務會議通過適用的申請書。法官庭末諭知8月29日再開庭。