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海巡人員赴陸申請規定加嚴 海巡署：因應國安兼顧出國權益

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員，不含士兵及工友，若探親、探病、奔喪、因公或轉機，仍得經申請審查後赴陸，兼顧出國權益。

海巡署表示，今年6月23日前僅列管部分人員赴陸，考量中共灰色侵擾日益嚴重，為應國安情勢需要，兼顧人員出國權益，依兩岸人民關係條例第9條第4項第2款及第4款，增列「從事涉及國家安全、利益或機密業務之人員」，惟不包含士兵及一般工友職務人員，配合修正海巡署及所屬機關構人員申請出國作業要點。

海巡署指出，依兩岸人民關係條例列管人員，現職及退離職未滿3年，進入大陸地區應經申請，符合台灣地區公務員及特定身分人員進入大陸地區許可辦法第6條第1項第1款至第5款，如探親、探病、奔喪、因公或轉機，得檢附相關佐證資料向服務機關申請，經由政風單位初審，報送內政部審查許可，仍得進入大陸地區。

海巡署表示，士兵及一般工友職務人員，則依簡任第10職等及警監4階以下未涉及國家安全利益或機密之公務員及警察人員赴大陸地區作業要點，由機關依上述事由審核赴陸申請，惟退離後即解除管制。

海巡署說，中國持續透過心理戰、輿論戰及法律戰等灰色侵擾，試圖滲透我國安防線，國安風險遽升，海巡負責維護海防安全，已成中國情蒐重點目標，從近期破獲洩密案件可知，中國吸收海巡人員及情資無職務高低或涉密程度差別，通盤檢討赴陸申請管理機制，符合國安情勢需要，也兼顧人員出國權益。

海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供
海巡人員傳出赴大陸申請規定加嚴，海巡署今表示，因應國安情勢，增列列管人員。圖／海巡署提供

國安 海巡署

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