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遭藍波刀刺胸他反擊殺23刀 律師不滿檢讓國民法官看太多全彩屍體照

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

男子陳世峯與沈姓友人因毒品起衝突，沈偷襲將藍波刀刺進陳右胸，陳拔出藍波刀後反擊、砍刺23刀。新北地院依殺人罪判陳12年6月徒刑。案經上訴，台灣高等法院今審理，陳否認故意殺人，律師團主張一審以未合法調查的證據為裁判基準，還認為檢察官給國民法官看了太多張全彩的屍體、解剖照，造成預斷。

陳世峯（54歲）與沈姓死者原為武陵外役監「獄友」，出獄後陳因持續提供免費的海洛因給沈解癮，兩人仍保持聯繫。

2023年10月20日傍晚，沈到新北市陳的租屋處索取海洛因，他覺得「量不夠」，持續索討遭拒。翌日上午9點56分，沈趁陳世峯側躺在床上滑手機，拿了1把藍波刀刺擊陳的右胸，陳因認為沈忘恩負義還想搶毒，情緒失控暴怒，先拔出刺進右胸的藍波刀，再與沈從床上扭打至客廳。

陳拿起藍波刀猛力砍、刺沈的身軀，沈因左側血胸及大量出血而當場死亡。陳事後打電話給鄭姓友人，簡單交代他被沈持刀攻擊，鄭隨即致電119救人。

陳辯稱為了避免沈拿懸掛在客廳上的刀具來攻擊他，才以藍波刀反制。新北地院國民法官庭認為「正當防衛」必須具有現在不法侵害的「防衛情狀」，不能濫用，沈拿藍波刀刺擊陳世峯後「沒有拔刀」，因此侵害行為已經結束。國民法官認為，陳自行拔刀後要攻擊沈，沈手無寸鐵、無反抗之力，只能被動防禦，因此不能算正當防衛。

國民法官庭也認為，陳打電話給鄭姓友人的目的，只是希望對方幫忙叫救護車來救他，並不是要報警自首，無法以自首減刑。

一審考量陳世峯曾因施用毒品罪遭判刑7次，但沒有暴力犯罪前科，而陳只有姊姊願意在他出獄後提供有限的金錢支援，依殺人罪判他12年6月徒刑。

陳不服一審判決，否認有殺人犯意，仍主張是正當防衛、有自首。高院今開庭時，陳說當時只是希望沈離開，但沈拒絕，因家裡牆上還懸掛著菜刀、水果刀，他擔心成為沈的武器、繼續跟他拚，因此對方「手來砍手、腳來砍腳」。檢察官則認為應尊重國民法官的判決，依國民法官法的精神，二審實質上為法律審，本件應駁回審的上訴。

陳世峯的律師團主張一審以未合法調查的證據當裁判基礎，不符合直接審理原則，且檢察官展示全彩的屍體、解剖照片給國民法官看，讓國民法官有預斷或偏見；檢察官違法出證，違反言詞審理、直接審理、嚴格證明法則。因證據未經合法調查，應屬「新證據」。

律師團也認為陳世峯與沈姓死者的衝突時間僅2至5分鐘，沈不僅右胸被刺傷，他的右眼自2018年起就視神經萎縮而看不見，扭打中「誤傷」沈，他的目的只是要讓沈「不會動」、不會搶刀。

對於陳究竟有無自首？陳說「一般看電視都這樣，打119，警察就來了」，律師也要求減刑。在最後陳述時，陳對於死者家屬感到抱歉、對不起，並表示出獄後將到戒毒之家學習烘焙，如有薪水願賠償沈家人。今日言詞辯論終結，審判長諭知8月20日宣判。

陳世峯主張有自首，並說「一般看電視都這樣，打119，警察就來了」。記者王宏舜／攝影
陳世峯主張有自首，並說「一般看電視都這樣，打119，警察就來了」。記者王宏舜／攝影

殺人 國民法官

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