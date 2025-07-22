彰化情殺案前任男友殺現任 載屍體丟水溝被判徒刑1年

今年大年初六大村鄉驚爆凶殺案，賴姓男子涉殺朱姓前女友的李姓同居男友，行凶後騎機車李男屍體載到1公里外排水溝丟棄。彰化地方法院審結，依共同犯遺棄屍體罪判處有期徒刑1年，沒收作案用機車。可上訴。

判決書指出，賴男（所涉殺人部分，由本院國民法官庭另行審理）與朱女（所涉部分，由本院另行審結）前為男女朋友，兩人民國113年年底分手，朱女與李男交往，賴男今年2月3日0時騎乘普通重型機車前往朱女居處，在房間內持刀殺害李男，隨後要求朱女跟他離開。

賴男騎機車，讓朱女蹲在機車腳踏處，兩人同往一處房屋躲避，後來賴男在同日傍晚以LINE聯絡仍留在朱女居處的8歲朱女兒子，朱女兒子告訴賴男「叔叔死掉了」等語，賴男擔憂犯行將遭人發現，於是返回躲藏處拿取塑膠袋，並騎乘機車載朱女回朱女居處清理李男屍體及兇殺現場，兩人一同把李男屍體裝入塑膠袋，用棉被包裹後移放機車腳踏位置，由賴男騎乘機車載到排水溝旁丟棄。

彰化地院審酌，賴男殺害李男後，竟又返回現場將李男屍體載至水溝丟棄，所為應予非難。另衡酌賴男國中肄業，入監前從事自來水安裝工作，月收入約5萬元，無負債，離婚，有3名子女的智識程度、家庭生活與經濟狀況等一切情狀，量處如主文所示之刑。