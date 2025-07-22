沈慶京律師問到一半...柯文哲急上廁所 小草衝樓梯間喊「阿北加油」

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聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

台北地方法院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積率弊案，今傳喚時任台北市都市發展局都市規劃科長、現任總工程司楊智盛作證，威京集團主席沈慶京律師反詰問到一半，柯文哲因內急而委由律師打斷詰問程序，審判長諭知休庭至下午2點續行詰問程序。

楊智盛由檢方聲請傳喚，柯文哲委任律師鄭深元反詰問時提示楊智盛在偵訊時的錄音譯文，當時楊表示，「二是因為議員壓力，因此只能依據監察院規定（將京華城案）送都委會去審議」，但檢察官的筆錄卻僅記載「因為在應曉薇議員的壓力下，將京華城案送審」，詢問楊筆錄是否未清楚記載本意？楊智盛指出，他當時是概括性陳述，監察院也是一部分的關係。

鄭深元再問楊智盛當時是否認為京華城案送審沒有違反任何法令規定？楊也說，京華城案當時沒有任何法令規定細部計畫不能核給容積獎勵，所以他當時看是這樣。

鄭深元再提示偵訊錄音譯文，指楊智盛當時是說京華城案容積獎勵和貢獻度等，「其實是有一點點失衡的狀況」，但筆錄卻記載「本案似有不均衡、不合理、不平等，有違行政程序法第6條差別待遇」，詢問楊筆錄是否未清楚記載本意？

但楊智盛尚未回答，檢察官即提出異議，認為鄭深元斷章取義，未提示完整的譯文段落；審判長也諭知請律師提示完整譯文，而鄭深元隨即撤會問題。

鄭深元反詰問結束，換沈慶京委任律師蘇振文反詰問進行30分鐘後，柯文哲委任律師突拿起麥克風，向審判長表示「當事人想要上廁所，很急！」審判長諭知休庭至下午2點續行詰問程序。

然而，諭知過程中，柯文哲已經等不及先站起來，讓法警戴上手銬，步出法庭下樓回候審室，在法庭內旁聽的支持者也迫不及待快步走到樓梯間，對著柯喊「柯P加油」、「阿北加油」。

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，22日上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲（左三）、台北市議員應曉薇（右一）出庭。記者林伯東／攝影
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，22日上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲（左三）、台北市議員應曉薇（右一）出庭。記者林伯東／攝影

律師 柯文哲 京華城案

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