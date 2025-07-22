鹿港宿舍種大麻 警送驗種子發芽30% 合法外籍移工被判徒刑

泰籍移工邦亞瓦（姓氏）來台在彰化縣某公司工作，涉嫌在宿舍種植大麻，今年被宿舍管理員和公司經理發現並查警，警方送驗確認是大麻，邦亞瓦辯稱自用，沒出售。彰化地方法院審結，依違反毒品危害防制條例判處有期徒刑1年2月，緩刑4年。可上訴。

判決書指出，邦亞瓦在彰化縣鹿港鎮某公司工作，去年到台中市某舞廳向不詳男子取得取得若干大麻種子，帶回工廠勞工宿舍，同年11月放入培養土栽種，其中兩顆種子發芽並長出大麻植株，公司宿舍管理員不定期稽核宿舍，發現這兩株大麻有異於一般觀賞類植物，經通報經理轉報當地派出所，警方到場扣得兩株大麻植株、24顆大麻種子。

經送法務部調查局鑑定結果，送驗的兩株大麻植株檢品經檢驗均含第二級毒品大麻成分，送驗24顆種子，經檢視外觀與大麻種子一致，隨機抽樣20顆進行發芽試驗，其中6顆具發芽能力，種子發芽率30%，且經檢驗含第二級毒品大麻成分。

彰化地院審酌，邦亞瓦雖為外籍人士，然仍明知大麻是經我國列管毒品，具有高度成癮性，為我國嚴禁，竟為供己施用而自行栽種大麻，法治觀念薄弱，所為應予非難，惟念他犯後均能坦承犯行，顯見有相當悔意，復衡酌犯罪動機、目的、手段、期間等犯罪情節、栽種大麻數量，及來台為合法移工，素行良好，目前等待轉換工作，家庭經濟、生活狀況等情狀，量處如主文所示之刑，沒收大麻植株、種子等違禁物品。