「京華城送公展柯文哲決定的」 總工程司作證：其他案彭振聲決行

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利案，今傳喚時任台北市政府都市發展局都市規劃科科長、現任總工程司楊智盛作證。楊證稱，京華城案公告公展由柯決行，其他的案子是由工務副市長彭振聲決行。

楊智盛由檢方聲請傳喚。楊表示，2018年時都委會已刪除京華城主張的12萬0284平方公尺樓地板面積，且京華城與市府訴訟中，如再將申請案送都委會研議，邏輯上有問題，當時有向局長黃景茂表述意見，表示等司法判決後再處理。

依黃景茂行事曆，檢方詰問楊是否知道2020年2月21日上午市府有為京華城案召開不公開晨會？楊稱沒有被告知，但承認退過京華城申請案公文，楊說，都市規劃科同仁不諒解黃景茂交代要研議京華城，曾於簽呈寫「研議非本局意見」，他才要求同仁調整文字。

楊智盛說，他不清楚京華城案政策形成過程，但既已決定只會辦研議，不過，他有在4月14日簽呈上表示「恐無法說服外界爭議」等。

楊說，2020年6月20日專案小組會議他與時任總工程司邵琇珮、股長參與，會議主要談的是12萬0284平方公尺未被充分討論，他在會中敘明早於2018年前副市長林欽榮時代即已經過討論，專案小組會議前還有「會前會」，曾去政大找都委會委員白仁德說明。

楊智盛稱，京華城容積「方案四」的獎勵與都更獎勵相似，都發局辦理都市計畫變更公告公展上簽至副秘書長李得全時，李認為應依土管條例辦理，貼便利貼想退文都發局，他和李報告退文會為難基層，李理解後讓公文往上。