「不想當兵」入伍持利剪刺士官長...二兵判賠10萬

廖姓男子達服役年齡，到台中成功嶺入伍當天卻直言「不想當兵」，還拿剪刀攻擊輔導他的陳姓士官長，釀陳脖子割傷；法院刑事依對長官施強暴罪判廖1年1月徒刑，陳再求償精神撫慰金等40萬元，民事審理後判廖應給付陳10萬330元，可上訴。

檢方起訴指出，廖男2024年11月25日入伍為陸軍三Ｏ二旅為二等兵，當天下午3點多，廖在營區集合場桌子拿了1把剪刀藏在隨身行李，陳姓士官長等待其收行李時，廖突然拿出剪刀朝對方揮舞，割傷脖子，陳濺血立即後退，廖又衝向他作勢攻擊，姚姓連長拿摺疊椅阻擋、喝斥，廖才停手。

台中地院刑事一審時，廖主張自己有因病影響辨識其行為能力。但法院認為，役男入伍前都需接受健檢，若有不符標準即為免役或替代役，廖健檢認定適合服役而入伍，難以報到當天身心狀況不佳為由，主張辨識行為能力不足，且他拿剪刀藏在行李內，再刺向士官長，顯有預謀。

法院認為，廖男入伍當天表示「不想當兵」，由陳姓士官長予以輔導，廖極可能因初入部隊不適應導致情緒失控，難認他辨識行為能力不足。

陳姓士官長也說，現今兩岸情勢緊張，如果都判的很輕，日後恐再發生類似狀況，對部隊管教產生很大影響，請法院從重量刑，且廖被驗退是怕他留在不對影響管理。法院考量一切情狀後，依對長官施強暴罪，判廖有期徒刑1年1月。

陳姓士官長再提民事訴訟，主張精神撫慰金40萬元及醫療費330元，一共對廖求償40萬330元；廖則對事實不爭執，但認為求償金額過高，自己無法給付。