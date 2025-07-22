快訊

男高中生偷拍黑幫大哥女兒上廁所 其父稱「沒什麼大不了」秒遭痛毆

726大罷免懶人包／投票該帶什麼？去哪投？哪些事不能做？10大QA一次看

護理師當上醫院副院長 馮明珠捲婚外情及管理爭議風暴

影／逢甲大學樹倒1死3傷 專家鑑定：染褐根病、覆工業廢土

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今天在台中市一場研討會中表示，逢甲大學上月發生樹倒一死3傷事件影響，今年舉辦研討會主題定為台中市樹木安全管理研討會，邀請國內外專家針對此主題探討，有日本樹醫提出樹木基盤改善研究，另有災損和風險評估，樹木病蟲害預防與管理討論。

他說逢甲大學樹倒是褐根病致樹根整個腐爛掉，支撐不住而倒下，但這只是果，不是因，樹的基底環境很差，給的環境支撐很小，給的又是工業性廢土，根系無法往下生長，衰弱後很多病原菌過來，褐根病過來，根系整個被淘空，當然樹就整棵倒下。

顏志恒表示，此事件後各大學和開放空間，公園與行道樹，主管機關都有積極面對問題，也要求中興大學植物教學醫院到各校園或開放空間做樹木健檢工作，他呼籲樹木健檢是必要，如果樹木在森林，生老病死一定會發生，樹木若在人類提供環境也一樣，都市林的養護、修前和病蟲害問題都要重視，定期樹木健檢有必要。

日本社團法人街路樹診斷協會副會長副會長笠松滋久表示，近幾年颱風多，他來台灣的研討會提供建言，如何在風災中預防樹倒災損；他說樹倒原因很多，有枝條折倒，也有根斷，樹倒是生長環境不夠，根無法拓展，大樹種植範圍要大，否則颱風來就倒，有些新工程在行道樹旁，如果切斷根部就無法支撐，樹就容易倒；他強調種樹過程土壤要處理好，樹才不容易倒。

今天在台中市陽明大樓的研討會，邀請多位日本與台灣專家談常見樹木危害與預防管理，有200人參加研討會。

台中市農業局和台灣樹木醫學學會今天在陽明大樓舉辦台中市樹木安全管理研討會，邀請國內外專家演講。圖／台灣樹木醫學學會提供
台中市農業局和台灣樹木醫學學會今天在陽明大樓舉辦台中市樹木安全管理研討會，邀請國內外專家演講。圖／台灣樹木醫學學會提供
台中市農業局和台灣樹木醫學學會今天在陽明大樓舉辦台中市樹木安全管理研討會，邀請國內外專家演講。記者游振昇／攝影
台中市農業局和台灣樹木醫學學會今天在陽明大樓舉辦台中市樹木安全管理研討會，邀請國內外專家演講。記者游振昇／攝影

日本 健檢 台中市

延伸閱讀

逢甲大學補辦畢典隔天 男學生墜落身亡…校方：尊重隱私

家長開戰鬧劇被迫取消…逢甲畢典今補辦 性平案女學生出席了

逢甲大學電機系今晚補辦畢典...校長親送禮物 校方稱圓滿落幕

恐具國家級背景駭客組織...勒索軟體Nova攻擊逢甲大學 校方回應了

相關新聞

陳啓昱等3人涉台鹽綠能弊案五鬼搬運近4億 法院再延押2月

台鹽綠能公司前董事長陳啓昱、前總經理蘇坤煌與鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人達成土地開發服務費分潤協議，「五鬼搬運」將原本屬...

影／逢甲大學樹倒1死3傷 專家鑑定：染褐根病、覆工業廢土

台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今天在台中市一場研討會中表示，逢甲大學上月發生樹倒一死3傷事件影響，今年舉辦研討會主題定為台...

馮明珠從護理師到醫院副院長 捲不倫及管理爭議風暴

高雄醫學大學董事長陳建志捲入婚外情風波，對象為小港醫院副院長馮明珠，引發社會譁然。馮明珠為少數從護理專業出身一路升至副院...

獨／台中單元二重劃區弊案 沒收73億土地被撤 今改判仍沒收土地

前立委楊文欣（已歿）涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控以富有土地開發公司決策會成員身分，用人頭地主虛增拆遷補償費...

影／酒駕拒測又掛註銷車牌…男討價還價嗆警 遭重罰近20萬

桃園28歲黃男近日開車行經桃園區復興路，因車輛懸掛註銷車牌遭攔下，渾身酒氣卻拒絕酒測，警方依法舉發並移置車輛保管，事後黃...

「不想當兵」入伍持利剪刺士官長...二兵判賠10萬

廖姓男子達服役年齡，到台中成功嶺入伍當天卻直言「不想當兵」，還拿剪刀攻擊輔導他的陳姓士官長，釀陳脖子割傷；法院刑事依對長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。