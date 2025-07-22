影／逢甲大學樹倒1死3傷 專家鑑定：染褐根病、覆工業廢土

台灣樹木醫學學會理事長顏志恒今天在台中市一場研討會中表示，逢甲大學上月發生樹倒一死3傷事件影響，今年舉辦研討會主題定為台中市樹木安全管理研討會，邀請國內外專家針對此主題探討，有日本樹醫提出樹木基盤改善研究，另有災損和風險評估，樹木病蟲害預防與管理討論。

他說逢甲大學樹倒是褐根病致樹根整個腐爛掉，支撐不住而倒下，但這只是果，不是因，樹的基底環境很差，給的環境支撐很小，給的又是工業性廢土，根系無法往下生長，衰弱後很多病原菌過來，褐根病過來，根系整個被淘空，當然樹就整棵倒下。

顏志恒表示，此事件後各大學和開放空間，公園與行道樹，主管機關都有積極面對問題，也要求中興大學植物教學醫院到各校園或開放空間做樹木健檢工作，他呼籲樹木健檢是必要，如果樹木在森林，生老病死一定會發生，樹木若在人類提供環境也一樣，都市林的養護、修前和病蟲害問題都要重視，定期樹木健檢有必要。

日本社團法人街路樹診斷協會副會長副會長笠松滋久表示，近幾年颱風多，他來台灣的研討會提供建言，如何在風災中預防樹倒災損；他說樹倒原因很多，有枝條折倒，也有根斷，樹倒是生長環境不夠，根無法拓展，大樹種植範圍要大，否則颱風來就倒，有些新工程在行道樹旁，如果切斷根部就無法支撐，樹就容易倒；他強調種樹過程土壤要處理好，樹才不容易倒。