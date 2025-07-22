獨／台中單元二重劃區弊案 沒收73億土地被撤 今改判仍沒收土地

前立委楊文欣（已歿）涉台中市黎明自辦市地單元二重劃區弊案，被控以富有土地開發公司決策會成員身分，用人頭地主虛增拆遷補償費、公共設施工程費13億餘元，再以虛增費用取得抵費地近萬坪牟利，二審認9150坪土地是犯罪所得需沒收，市價達73億元，最高法院去年以判決理由矛盾、不備，發回台中高分院，更一審今宣判，撤銷原判決，仍認定有2.9萬平方公尺（8772坪）的土地需沒收，以市價計價，高達70億元。

二審在前年5月宣判，楊文欣改判4年10月，刑度略微減輕，其餘涉案11人部分，則分判4月至4年10月不等徒刑，其中有9150坪土地，被認為是犯罪所得，宣告沒收，若以今年該區域土地每坪80萬元市價計算，沒收土地市價達73億元，令人咋舌。

二審原認定，有關沒收部分，屬於不得上訴最高法院案件，全案確定，富有公司向最高法院提出抗告，最高院認定該沒收部分屬可上訴三審案件，且二審有判決理由矛盾、理由不備的違法，發回台中高分院更一審，今天宣判，撤銷原審判決，仍認定其中2.9萬餘平方公尺需沒收。

檢調查出，傅宗道曾任台灣省政府住宅及都市發展局規畫師，結識當時省議員楊文欣，傅具都市計畫專業，應楊文欣之邀投資富有土地開發公司，引進長億集團資金及人力，成立富有公司經營決策會。

此案以借名登記方式，增加地主人數達467人，由人頭地主取得A４紙面積都不到的土地，當時黎明重劃區內所有權人共2619人，467人占所有權人比率18%，左右會員大會決議事項。

楊等人要求不知情員工尋求親友出具不實領據，虛增共2.3億元地上物拆遷補償費，又利用不知情建築師事務所，三次虛增公共設施工程預算10.9億，共計虛增重劃經費高達13.3億，以獲得市府據此計算重劃土地分配結果，獲得抵費地。