新北小學女班導脫光7歲女童褲拿塑膠條抽打 高院判6月徒刑定讞

新北市樹林區國小教師何欣怡不滿女學童在上課鐘響後還在教室外遊玩，且是其他班級鄭姓班導師帶回，她強行脫掉女童外褲與內褲，拿斷裂的呼拉圈塑膠條抽打屁股，女童的臀部因此瘀青，在大庭廣眾之下脫褲打人，也讓女童覺得不堪。新北地院依成年人故意對兒童犯傷害罪判何婦9月徒刑，台灣高等法院今減為6月定讞。

2023年3月，何欣怡遭家長投訴當眾脫女童褲子裸臀打屁股，許多家長也接連反映，孩子被同一名女老師在走廊拖行、被帶到廁所脫褲子打屁股、拿壞掉的呼拉圈打手心不當管教。事情爆發後何婦遭調離現職接受行政調查，社會局也依兒童及少年福利與權益保障法開罰30萬。

何欣怡不服一審判決，提上訴，並否認犯行。高院依照女童、其他學生及家長的證述，勘驗斷裂的呼拉圈，認定何婦確實在全班同學面前抽打7歲的女童外露的臀部，不僅對女童身體施以不法腕力，且依社會通念，在客觀上這也屬對人表示輕蔑的負面動作，足以使人難堪、貶損他人人格及社會評價。

高院審理後認為何欣怡對兒童犯強暴公然侮辱及傷害罪，應從較重之罪論處。

高院表示，何欣怡沒有前科，素行還可以，但她貿然用這種方式傷害、侮辱女學童，不尊重女童的身體自主權，也影響她身心健全發展，犯罪動機與目的不可取，犯罪手段也極為可議，何況何婦身為女童的班導師，應當包容學生的錯誤並引導改正，用心傾聽，真心陪伴，建立學生的安全感及信賴感，就算女童傷勢輕微，仍應予嚴厲譴責。

何欣怡至今不認為有錯，還說現在「一無所有」、沒有能力與女童、家長和解，高院認為她無悔意。

何欣怡因本案遭停職至今，無法尋求其他工作，且從女童母親提出的對話紀錄、何婦與其他家長的對話紀錄、班級家長群組對話紀錄來看，高院認為她對於女童的學習情況、女童母親的要求逐一反應、回覆，也提醒另名學生父親注意孩子帶到學校的物品，避免引起同學嫉妒而遭欺負，也詳細向家長說明學童在校生活習慣，並曾反映女童偶爾會為了避免被母親責備而卸責給老師（女童自己在用餐時弄壞湯匙卻說是老師弄壞），可見她在教導與照顧學童上仍有相當付出，不能因本案而全盤抹煞。