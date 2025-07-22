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新竹罷團投票日前又赴北檢 提告鄭正鈐涉誣告罪

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

726罷免投票日將至，新竹市雙罷團隊今日再度開記者會，直指鄭正鈐立委涉十大罪狀，並指控鄭日前濫告罷團騷擾干預罷免活動，發言人林志潔與領銜人戴振博今上午在記者會後，在律師陪同下抵達台北地檢署，提告鄭正鈐涉誣告罪。

新竹雙罷團林志潔與領銜人戴振博與鄭正鈐近期分別到北檢提告。林志潔等人今年6月18日告發鄭正鈐涉長期接受的大陸「政治獻金」並透過微信指示助理持鄭的手機協助操作與國務院台灣辦公室訊息，傳遞我國政府檔案予國台辦，涉犯國家安全法等罪。

林志潔等人指控鄭正鈐接受廠商「請託標案」、「喬事情」並要求廠商「供養助理」涉貪汙收受不正利益罪，另還有涉「低薪高報」偽造文件請領助理費，未依法替助理投保勞健保，以及濫用立法院公務車以節省油費及過路費、濫用警政署指派隨扈協助駕車與從事競選及反罷免活動，涉犯貪汙侵占公用財物罪。

立委鄭正鈐同年6月舉辦「假吹哨真抹黑？鄭正鈐提告！」直指民進黨吹哨者以變聲錄音帶不實指控，包含誣指涉國安機密外洩、中資、濫用公務車、接受廠商不正利益等；鄭正鈐赴台北地檢署提告惡意誣陷者，對於特定媒體追問有何證據，律師偵查不公開沒有詳細說明。

新竹市雙罷團隊聲明如下：

親共賣台，貪污舞弊，欠債不還，作惡多端

鄭正鈐，一定要罷！

第一、親中舔共：隨傅崐萁赴中見全國政協主席王滬寧，回台後提出各種毀憲亂政法案，侵害民主，被大法官宣告違憲。

第二、通匪賣台，助理指控其接受中資介選，還傳送我國政府檔案給國台辦。

第三、涉犯貪污，要求陳情民眾，為其給付助理薪資，作為喬事的交換對價。

第四、侵占公益款，低薪高報助理費，A走政治獻金。

第五、徹底雙標仔，己所不欲施於人，推動法庭直播，自己的欠債官司卻要求法官清場，不肯讓人旁聽，慘遭法官打臉拒絕。

第六、包庇暴力討債，地下金融，與高利貸業者是好朋友，剝削新住民。

第七、上百個民刑事官司纏身，欠債累累，跟詐騙集團糾纏不清，連大樓管理費和信用卡費都付不出來，向市民借錢還跳票。

第八、濫用公家資源反罷免，利用新竹市官網直播反罷免，利用政府經費與公家資源，包括立法院公務車，宣講反罷免與發送文宣。

第九、弱化台灣，鼓勵投共，竟拍攝短影音，找人穿陸戰迷彩衣，聲稱台灣沒有民主，要大家投共，去中國最好，可以不用打仗。

第十、謊話連篇，傲慢不回應各界對其違法的質疑，明明證據確鑿，卻推稱子虛烏有，濫告罷團，意圖騷擾民眾，恫嚇罷團，干擾罷免。

新竹雙罷團總部發言人林志潔(中)與領銜人戴振博（右）今提告立委鄭正鈐涉誣告罪。記者蕭雅娟/攝影
新竹雙罷團總部發言人林志潔(中)與領銜人戴振博（右）今提告立委鄭正鈐涉誣告罪。記者蕭雅娟/攝影
新竹雙罷團總部發言人林志潔(中)與領銜人戴振博（右）今提告立委鄭正鈐涉誣告罪。記者蕭雅娟/攝影
新竹雙罷團總部發言人林志潔(中)與領銜人戴振博（右）今提告立委鄭正鈐涉誣告罪。記者蕭雅娟/攝影

罷團 罷免 鄭正鈐

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