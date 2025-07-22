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影／酒駕拒測又掛註銷車牌…男討價還價嗆警 遭重罰近20萬

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園28歲黃男近日開車行經桃園區復興路，因車輛懸掛註銷車牌遭攔下，渾身酒氣卻拒絕酒測，警方依法舉發並移置車輛保管，事後黃男不願交出鑰匙，當街與員警起爭執；警方表示全程依法取締，黃男將面臨近20萬元罰鍰。

從男子錄影畫面中可見，當時約3名員警在男子貼有封條的黑色BMW轎車旁準備要扣車，男子不斷問「你們為什麼可以扣我車鑰匙？為什麼你們可以把我車搶走？」與員警發生爭執。

對此警方說明，13日清晨4時10分許，桃園警分局青溪派出所員警於復興路發現28歲黃姓男子駕駛的小客車懸掛註銷車牌，盤查時發現黃男滿身酒氣，請其配合實施酒測，黃男堅持拒測，員警依法舉發並移置車輛保管。因該車底盤過低拖吊車無法拖吊，且黃男意圖將車開走，為避免危害員警請其交出鑰匙將車移置安全處所。

依據道路交通管理處罰條例35條第4項及第5項規定，拒絕配合實施酒測處新台幣18萬元罰鍰，並當場移置保管該汽機車、吊銷其駕駛執照。另依據道路交通管理處罰條例12條規定，使用「吊銷、註銷」牌照行駛者，處汽車所有人新台幣3600元以上10800元以下罰鍰，併禁止其行駛；牌照當場扣繳。

近年偽造、變造、註銷車牌違規氾濫，據交通部統計，去年偽造車牌案件數量翻5倍以上；對此立法院今年5月三讀通過，加重處罰偽造、變造或矇領牌照等違規，最高可開罰7.2萬元。且若使用「假車牌」，肇事致人傷亡或偽造累犯等3種嚴重違規情節，車輛還會被直接沒收銷毀，呼籲民眾勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園28歲黃男開車行經桃園區復興路，因車輛懸掛註銷車牌遭攔下，渾身酒氣卻拒絕酒測，事後遭開罰近20萬元。記者周嘉茹／翻攝
桃園28歲黃男開車行經桃園區復興路，因車輛懸掛註銷車牌遭攔下，渾身酒氣卻拒絕酒測，事後遭開罰近20萬元。記者周嘉茹／翻攝
桃園28歲黃男開車行經桃園區復興路，因車輛懸掛註銷車牌遭攔下，渾身酒氣卻拒絕酒測，事後遭開罰近20萬元。記者周嘉茹／翻攝
桃園28歲黃男開車行經桃園區復興路，因車輛懸掛註銷車牌遭攔下，渾身酒氣卻拒絕酒測，事後遭開罰近20萬元。記者周嘉茹／翻攝

鑰匙 桃園 酒測

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