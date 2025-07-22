拒酒測遭罰欠勞保費近30萬 揚言找民代施壓分署查扣全繳清
屏東市一名經營土木裝潢工程負責人，因拒酒測遭罰18萬元、滯欠111年度綜合所得稅，積欠勞保費、勞退金與健保費等累計近30萬元，移送行政執行署屏東分署執行後，均不理會，還揚言找民代施壓，怒斥執行人員，分署依法扣押財產，最後才願意主動繳清。
屏東分署指出，受理此案，依法發出通知，要求負責人到案說明及繳納所欠款項，但都未到場，依法啟動財產調查程序，查得該營利事業對第三人有應收款項，隨即依法扣押。負責人知道後來到分署，過程情緒激動，對執行人員語氣激烈，還揚言尋求民代協助，對外陳情，企圖對執行作為施加壓力。
面對這名負責人的不理性，屏東分署表示，秉持依法行政、公正執行原則，冷靜應對，並說明法律規定期應負義務，這名負責人經濟狀況並不符合分期繳納條件，會依法就扣得款項收取用以清償所欠債權。
屏東分署指出，這名負責人聽聞後語帶不滿離去。不久後就來電表示理解執行作為，請求日後若仍有欠款，分署可直接寄發傳繳通知，願主動繳納，避免再遭查扣，最後將罰鍰與各項費用順利清償。
屏東分署提醒，欠繳公法債權均應認真面對、依法履行，不應心存僥倖或試圖以施壓方式規避責任，否則最終仍將面臨財產遭查封、扣押等強制執行措施，反而得不償失。若有確實經濟困難無法一次清償者，分署也有提供分期繳納申請管道，審慎評估後予以協助。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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