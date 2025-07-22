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獨／警政監林明佐涉貪案 法官將換人...誰接手內部議論

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前刑事局三線二星警政監林明佐，及前電競女董座徐培菁等多名矚目被告，中院去年10月首度開庭多次行準備程序至今，因受命法官傅可晴擬平調苗栗地院，該案改由別人接手，燙手山芋換誰審理，法官議論紛紛。

這次法官調動中，台中地院不乏多位年經結案好手紛紛申請調動，從今年司法官學院第64期結業人數，分發台中地院法官有14名之多，其中5位名額是新增設，但仍僅次於長年被稱作地獄級法院的桃園地院19人，內部坦言台中案件量逐年膨脹暴增，審判環境血汗，也難怪流動率越來越高。

中院目前繫屬審理中的九州博弈案，被告人數多達32人，去年分案由候補法官傅可晴中籤，移審後有6人續押，得視在押期密集提訊，加上被告頻繁聲請交保、釋放後檢方抗告，還有外界質疑起訴檢察官疑有干擾審判等紛擾，審理壓力不輕。

九州案承審受命法官異動，8月底統調後將由其他法官接手審理，內部近期不少議論；中院表示，該合議案件由團隊審理，後續將依分案規則決定接手法官，不會影響審判。

台中地檢偵辦九州案，認定總裁陳政谷利用第三方支付「OnePaid」吸收賭資、詐款並洗錢高達438億元，時任台中市刑大大隊長林明佐接受九州供養，還和旗下幹部、前電競女董座徐培菁交往同居，林也涉貪6000多萬元，2024年8月23日起訴陳政谷、林明佐及集團幹部共32人。

全案移審後，台中地院同年10月9日首度開庭，林明佐當時坐輪椅出庭，受命法官傅可晴訊問他涉嫌貪汙、洩密及組織等6罪，林僅坦承其中1條貪汙公務員財產來源不明，其餘一概不認罪，面對訊問，還火爆回嗆法官「邏輯有問題」，更不耐煩說「這問題問我3次了」等語。

中院去年底接續傳陳政谷、徐培菁及前電視台記者史鎮康等人出庭，直至今年3月合議庭裁定陳政谷、林明佐各2億元、1200萬元交保，被台中高分院撤銷；中院更裁維持金額，多加電子腳環監控，台中高分院二度撤銷，2人回籠。

中院4月再拉高金3.5億元，但陳政谷拒繳並羈押至6月17日期滿才獲釋；林明佐則是6月11日獲1500萬元交保，檢方未抗告。

林明佐。圖／報系資料照
林明佐。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照
陳政谷。圖／報系資料照

林明佐 陳政谷 徐培菁

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