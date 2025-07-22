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未用專用垃圾袋丟垃圾 婦1千元行賄環保局巡查員貪汙罪起訴
64歲謝姓婦人凌晨到北市的公園丟垃圾，遭台北市環保局劉姓巡查員攔查取締，劉婦為免被裁罰，涉拿出1千元行賄巡查員，巡查員當場拒絕、直接舉發未依規定使用專用垃圾袋丟棄家戶廢棄物。台北地檢署偵結，依貪汙行賄罪起訴謝婦。
起訴指出，去年5月30日凌晨2許，謝婦未依規定使用專用垃圾袋，直接將家戶廢棄物棄置在北市中正區一處公園佈告欄，遭台北市環保局中正區清潔隊忠孝分隊劉姓巡查員攔查取締，謝婦為了免被裁罰，涉在凌晨2時32分至35分間，在北市中正區齊東街上拿出皮包內的1千元，放在劉姓巡查員的舉發本上行賄作為不予開罰的對價。
劉姓巡查員當場拒絕，並舉發謝婦未依規定丟棄家戶廢棄物，1千元則交給環保局政風室，全案由廉政署移送法辦。台北地檢署偵結，依貪汙治罪條例非公務員對於公務員違背職務行為行求賄賂罪起訴。謝婦未依規定使用專用垃圾袋棄置廢棄物，可依廢棄物清理法處1200元以上至6000元以下罰鍰。
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