快訊

廁所用黃光燈、芳香劑NG！護理師教中年過後「3個保命衛浴配備」

罷戰最前線／花蓮仍是藍營天下 綠布局2026找上反傅派

熱帶擾動最快周三升級熱低壓或颱風 天氣風險：這兩地率先有風雨

聽新聞
0:00 / 0:00

未用專用垃圾袋丟垃圾 婦1千元行賄環保局巡查員貪汙罪起訴

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

64歲謝姓婦人凌晨到北市的公園丟垃圾，遭台北市環保局劉姓巡查員攔查取締，劉婦為免被裁罰，涉拿出1千元行賄巡查員，巡查員當場拒絕、直接舉發未依規定使用專用垃圾袋丟棄家戶廢棄物。台北地檢署偵結，依貪汙行賄罪起訴謝婦。

起訴指出，去年5月30日凌晨2許，謝婦未依規定使用專用垃圾袋，直接將家戶廢棄物棄置在北市中正區一處公園佈告欄，遭台北市環保局中正區清潔隊忠孝分隊劉姓巡查員攔查取締，謝婦為了免被裁罰，涉在凌晨2時32分至35分間，在北市中正區齊東街上拿出皮包內的1千元，放在劉姓巡查員的舉發本上行賄作為不予開罰的對價。

劉姓巡查員當場拒絕，並舉發謝婦未依規定丟棄家戶廢棄物，1千元則交給環保局政風室，全案由廉政署移送法辦。台北地檢署偵結，依貪汙治罪條例非公務員對於公務員違背職務行為行求賄賂罪起訴。謝婦未依規定使用專用垃圾袋棄置廢棄物，可依廢棄物清理法處1200元以上至6000元以下罰鍰。

婦人未用專用垃圾袋遭環保局巡查員攔查取締，竟以1千元行賄，遭依貪汙行賄罪起訴。圖／新北環保局提供
婦人未用專用垃圾袋遭環保局巡查員攔查取締，竟以1千元行賄，遭依貪汙行賄罪起訴。圖／新北環保局提供

北市 廢棄物 環保局

延伸閱讀

罷團指馬文君看板違規卻無處置 南投環保局澄清

台南風災後已清逾1.3萬噸垃圾量 環保局：調度51輛鏟裝機加強清運

趁假日連兩夜在公園挖坑掩埋大量廢棄物 造橋鄉親發怒了

嘉市風災後大量木料堆置冒煙 市環保局：水蒸氣白煙

相關新聞

柯文哲涉圖利傳喚專業幕僚 都發局「第四把交椅」今出庭作證

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，今傳喚時任台北市政府都市發展局「天下第一科」規劃科科長楊智盛作證；楊...

獨／警政監林明佐涉貪案 法官將換人...誰接手內部議論

台中地院審理九州博弈案，包括總裁陳政谷、前刑事局三線二星警政監林明佐，及前電競女董座徐培菁等多名矚目被告，中院去年10月...

未用專用垃圾袋丟垃圾 婦1千元行賄環保局巡查員貪汙罪起訴

64歲謝姓婦人凌晨到北市的公園丟垃圾，遭台北市環保局劉姓巡查員攔查取締，劉婦為免被裁罰，涉拿出1千元行賄巡查員，巡查員當...

北院審理京華城案 提訊柯文哲、應曉薇出庭

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，上午再度提訊在押的台北市前市長柯文哲、台北市議員應曉薇出庭。

克羅埃西亞公民無照酒駕致人受傷...2年不可考照 請求撤罰遭駁回

克羅埃西亞公民黃姓男子酒後駕車肇事致人受傷，酒測值達每公升0.49毫克，檢方將他處分緩起訴，交通局裁處他2年內不得考領駕...

「虎躍部隊」二兵私藏1枚步槍彈空彈殼遭貪汙送辦 法官判侵占

「虎躍部隊」呂姓二兵某日在營靶場擔服收集空彈殼勤務時，將1枚空彈殼藏口袋，彈藥官發現短缺原地檢查，呂見狀趕緊繳出仍遭桃檢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。