克羅埃西亞公民無照酒駕致人受傷...2年不可考照 請求撤罰遭駁回

克羅埃西亞公民黃姓男子酒後駕車肇事致人受傷，酒測值達每公升0.49毫克，檢方將他處分緩起訴，交通局裁處他2年內不得考領駕駛執照；黃不服提起行政訴訟，主張禁考期太長，他是克羅埃西亞公民，基於兩國間的互惠原則，請求撤銷裁罰，法院判決駁回。

判決書指出，克羅埃西亞公民黃姓男子2023年11月11日凌晨3時許，開車行經台南市安平區國平西路與國平南路口，因酒駕肇事致人受傷，警方到場測得他酒測值為每公升0.49毫克，將他移送法辦，台南地檢署依公共危險罪處分緩起訴，並向公庫支付罰金6萬元。

黃經刑事處分後，行政罰鍰免於繳納，台南市交通局查出他是無照駕駛，另裁處自裁決日起2年內不得考領駕駛執照，並應參加道路交通安全講習；黃不服提出申訴，交通局函詢舉發機關轄區第四警分局後，認定黃違規屬實，黃向高雄高等行政法院地方庭提出行政訴訟。

黃姓男子主張，自7年前移居台灣，持有效的外僑居留證，一直恪守台灣法律，努力融入當地社會；當日因車輛電池電量不足，為充電而短暫駕駛車輛到樓下後方，沒有酒後駕駛意圖。如今禁考期的限制，未來2年內無法合法駕駛或出售該車輛，對家庭財務已造成不小負擔。

黃認為，2年內不得考領駕駛執照的禁考期對他與家人帶來嚴重影響，且禁考期延後1年才開始生效，實際上使禁考期延長至3年，他主張從事件發生日起計算，將更符合比例原則。

黃指出，根據台灣與其他國家之間的互惠原則，台灣公民在克羅埃西亞可直接換發當地駕照，但他作為克羅埃西亞公民，在台灣卻無法享有同等便利；故他請求基於兩國間的互惠待遇，以及他在台灣的居住情況，給予相應的考量，請求撤銷裁罰。

交通局說明，黃違規屬實，而警方舉發通知單僅發生「暫時確定」法律效果，與暫時性行政處分概念相近；接受處罰法律效果最終依據，仍為裁決書。因此，黃禁考駕駛執照2年行政處分，應自裁決日起算，黃所訴應自違規日起算等語，應屬對法條有誤解，均屬無據，核不足採。

法院認為，黃姓男子在我國駕車上路，自應遵守我國道路交通安全規則等相關規定，又黃自承移居我國已達7年，表示有能力且有義務知悉我國有關交通安全規範，並如實遵守，黃的主張，顯不可採。

至於所指台灣與其他國家之間的互惠原則，依據道路交通安全規則第55條之1所謂平等互惠原則，是比照克羅埃西亞對我國駕駛人得持正式有效駕照於該國直接使用、免考使用期限為90天、不可免考換照；因此黃同樣應於免考駕照期限90天屆滿後，依規定考領駕照。

法院認定，黃未考領駕照而持續無照駕駛，且裁決處分依法自應由裁決機關作成時，始發生效力；黃確有酒後駕車（無駕駛執照）違規行為，原處分經核並無違誤，黃訴請撤銷原處分為無理由，判決應予駁回。