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柯文哲涉圖利傳喚專業幕僚 都發局「第四把交椅」今出庭作證

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城容積圖利弊案，今傳喚時任台北市政府都市發展局「天下第一科」規劃科科長楊智盛作證；楊對京華城改建依都市計畫法申請容獎，曾於簽呈上反映有適法性爭議，證詞對柯偏向不利。

合議庭也提解柯文哲、台北市議員應曉薇等出庭，並傳喚台北市都發局前局長黃景茂、應曉薇助理吳順民以及傳喚威京集團主席沈慶京的辯護人出庭詰問、陳述意見。

楊智盛在沈慶京爭執容積率自560%上修678%以符合12萬0284平方公尺樓地板時期，是前都發局總工程司邵琇珮的下屬，現升任為都發局總工程司，是都發局僅次於局長簡瑟芳、2位副局長劉美秀、陳建華的「第四把交椅」，屬於高級專業技術幕僚。

楊智盛業務職掌包括都市發展政策、規劃、更新開發研發督導，他於檢廉偵查中作出不利於柯文哲的證述，由檢方聲請傳喚獲准，今天楊的「專業」證詞可能影響合議庭心證。

柯文哲2020年11月親自簽核京華城都市變更計畫公告，時任市府副秘書長李得全在公文貼便利貼寫「為利公平執行，容積獎勵及移轉，應依土管自治條例等自有詮釋一致性規定」，簽呈退還都發局。

檢廉偵辦時，楊智盛證稱，2020年11月6日中午被叫到李得全辦公室報告簽呈的事，他向李表示，告知李有同仁接到市長室的電話，指應曉薇的助理吳順民在樓下等公文繼續送往副市長彭振聲、再送給柯文哲批示，希望李不要為難基層公務員等。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片

北市 柯文哲 應曉薇

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