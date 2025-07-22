苗栗自然運動公園遭挖坑倒廢棄物 2司機收押

苗栗造橋鄰近中港溪的朝陽村自然運動公園，近日接連遭挖坑傾倒營建廢棄物，警方逮捕4人送辦，地方嗆「造橋不是垃圾場」。圖／造橋鄉公所提供 苗栗縣造橋鄉朝陽村中港溪旁的自然運動公園，本月19日晚有人開挖土機挖坑，傾倒10多車營建廢棄物。警方前晚查獲2輛砂石車、1輛挖土機與4名嫌犯，並查獲毒品，該集團涉及竹南多起廢棄物案，依違反廢清法移送，其中2司機聲押獲准。

稽查人員初估，這次遭傾倒的事業廢棄物達4至5公噸。在地鄉親痛斥不肖業者「惡劣又囂張」。「造橋鄉不是垃圾場。」鄉長徐連斌說，該處曾被濫倒家庭廢棄物，鄉公所絕對不姑息。

據了解，19日晚間10時起，有不肖業者趁假日到朝陽村自然運動公園，短短3小時內先以挖土機挖出大坑，再濫倒10餘輛廢棄物，旋即覆土掩埋後逃逸。

警方獲報，調閱路口監視器偵辦；當地鄉親又發現有怪手出現公園挖坑，立即報警。

竹南警方表示，前天凌晨2時左右，現場查獲31歲陳姓砂石車駕駛與49歲張姓挖土機駕駛；另一輛砂石車攔查時企圖逃逸，警方追捕至國道3號香山交流道時成功攔截，將43歲廖姓砂石車駕駛依公共危險罪現行犯逮捕，車內並查獲偽造車牌、毒品殘渣與吸食器等證物。

苗栗縣環保局稽查人員初步鑑定，現場棄置事業廢棄物約4至5公噸，包含垃圾、磚塊、金屬、土石等，均來自北部。涉案人除了怪手司機為竹南人，其餘皆來自外地。

警方表示，查扣2輛涉案砂石車、1輛挖土機與無線電等設備，經追查，該集團另涉及竹南境內多起傾倒廢棄物案件，昨依違反廢清法將4名犯嫌移送檢方偵辦，並追查廢棄物來源。警方另約談6名相關人士。

檢方表示，複訊後，陳姓砂石車駕駛、張姓挖土機駕駛涉嫌重大，向苗栗地方法院聲押獲准。