揭弊保護專法將上路 台南高分檢齊聚共商如何營造安心揭弊環境
為維護公共利益，有效發現、防止、追究重大不法行為，並保障公部門、國營事業及受政府控制之事業、團體或機構揭弊者權益，我國首部揭弊保護專法公益揭弊者保護法將於今年7月22日正式施行，台南高分檢今天召開會議，討論落實保護揭弊者身分安全的制度環境。
台灣高等檢察署台南檢察分署今天召集主任檢察官、檢察官、各科室主管與書記官召開「受理公益揭弊者保護法案件處理措施因應會議」，會議由主任檢察官莊榮松主持，檢察長黃玉垣致詞時強調，揭弊制度的推動是廉政深化的關鍵一環。
黃玉垣說明，公益揭弊者保護法針對泛公部門內部揭弊者提供「3保1減」保護措施，包含工作權保障、身分保密、人身安全保護以及責任減免等措施，且程序保障部分則有舉證責任倒置及揭弊抗辯優先調查等規定。
為確保揭弊者相關權益，黃玉垣期勉台南高分檢全體同仁提升對新法的專業知能與應對能力，審慎各項揭弊保護程序之執行，共同打造「讓真相說話，讓勇者安心」的揭弊友善文化。
會議中油揭弊受理專責單位政風室主任說明新法條文中「揭弊者」、「被揭弊者」、「弊案」的定義、適用範圍與法定保護措施，並請相關業務主管依據法務部所頒布各級檢察機關受理公益揭弊者案件參考措施，及台灣高等檢察署提供指引，逐項檢視台南高分檢現行流程與行政措施。
除了進行必要之調整與補強，與會人員亦對具體執行面提出寶貴意見及討論，以建構縝密周全的揭弊保護措施，展現台南高分檢對於法規上路的高度重視與實務整備能力；期望透過機關各單位協調及合作，落實保護揭弊者身分安全，營造安心揭弊的制度環境。
台南高分檢表示，保護揭弊者是法務部一貫的政策方向，新法施行後不僅是揭弊保護制度的重大里程碑，更是推進廉能治理的重要措施，新法施行後將進行滾動式檢討與適時調整做法，以確保制度與實務同步落實，真正發揮保障揭弊者、遏止不法的立法精神。
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