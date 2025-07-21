涉貪被判10年2月 澎湖縣前議長劉陳昭玲請辭議員

國民黨籍前澎湖縣議長劉陳昭玲，因涉貪被判刑10年2個月，案件目前正由高雄高分院審理中，劉陳昭玲近期寄辭職信給澎湖縣議會，聲明請辭縣議員，縣議會已將辭職信送內政部備查。

劉陳昭玲因涉貪汙案，在2023年8月17日請辭議長一職，澎湖地方法院去年8月14日宣判，劉陳昭玲判處10年2個月，褫奪公權6年，高雄高分院目前仍在準備程序中，近期將陸續開庭審理。

近日劉陳昭玲寄信至澎湖縣議會，聲明請辭議員，根據地方制度法規定，議員於辭職書送達議會時，即行生效，議會已將辭職信送內政部，待內政部回函後才會確定完成辭職程序。

此案偵辦時，澎湖地檢署連續兩次聲押劉陳昭玲獲准，被羈押長達4個月，前年3月她被澎湖地檢署起訴後，以1000萬元天價交保，劉陳昭玲回到議會不久便請辭議長，當時為澎湖政壇投下震撼彈。

劉陳昭玲縱橫澎湖政壇40多年，是台灣首位「六連霸」議長，卻長期插手縣府人事，利用議長身分對縣府局處首長施壓，使局處首長遷就其人事安排，索賄金額約176萬元。

澎湖縣議會共有19席議員，先後有張再興、歐中慨等人涉案，張再興一席由落選頭的莊光大遞補，歐中慨今年6月被依貪汙罪判2年徒刑，褫奪公權2年，他及檢方未上訴判決確定，正進行解職程序，因任期過半，不再遞補，若加上劉陳昭玲，議會目前剩17席議員。