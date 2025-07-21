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2個月被抓46次！桃機攬客黃牛被罰12萬不繳 祖厝險遭拍賣

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名64歲莊姓男子2019年5月至6月間在桃園機場非法攬客、載客，短短2個月被警察攔檢查獲46次，累積滯欠罰鍰達12萬2834元均未繳納，法務部行政執行署桃園分署就莊男名下位於宜蘭的祖厝辦理查封登記，莊男才立即出面辦理分期，暫時免於房屋遭拍賣的危機。

有鑑於日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，桃園分署與航警局上月17日共商對策凝聚共識，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行，其中64歲莊姓男子是列管違規大戶的第10名。

莊男於2019年5月至6月間，在桃園機場從事非法攬客、載客行為，俗稱機場黃牛，短短兩個月間，經警察攔檢查獲46次，共12萬2834元罰鍰均未繳納，經桃園市警察局大園分局移送桃園分署執行。

桃園分署收案後查知莊男有位於宜蘭的房地，經通知莊男欠罰事宜，若未繳納將進行不動產查封拍賣程序，莊男才知事態嚴重，急忙於本月18日至桃園分署辦理分期繳納，並表示從事機場黃牛只有一段時間，警察巡得很嚴，經常

被攔檢，自疫情後即未再從事機場黃牛非法攬客的生意了，請求每月分期繳納5千元，承諾會按時繳納。

後經移送機關同意莊男分期繳納條件，莊男的的祖厝暫時免於查封拍賣命運。桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場請搭乘合法交通工具，切勿搭乘非法白牌車，以確保自身安全，針對積欠違規罰鍰的「機場黃牛」亦將強力執行。

桃園64歲莊男2019年5月至6月間在桃園機場非法攬客、載客，短短2個月被警察攔檢查獲46次。記者周嘉茹／翻攝
桃園64歲莊男2019年5月至6月間在桃園機場非法攬客、載客，短短2個月被警察攔檢查獲46次。記者周嘉茹／翻攝
機場黃牛莊姓男子被查封房屋後繳納第1期分期款項5千元收據。記者周嘉茹／翻攝
機場黃牛莊姓男子被查封房屋後繳納第1期分期款項5千元收據。記者周嘉茹／翻攝

警察 黃牛 房屋 法務部 桃園機場

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機場黃牛不甩12萬罰鍰 祖厝險遭桃園分署拍賣

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