快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

周杰倫的歌免費用？「觀歌LIVE」APP侵權2.7億 負責人遭起訴

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台北市陳姓男子等人以「歡唱LIVE」手機軟體，提供用戶下載後牟利，不過該軟體內的歌曲都未經唱片公司授權，其中周杰倫、滾石等知名藝人、唱片公司的歌曲都被侵權，侵權市值超過2.7億元，檢警今年初收網，帶回陳等3人，估計不法獲利破3000萬元，北檢近日偵結依違反著作權法起訴。

刑事局智慧財產權偵查大隊在去年6月間，接獲「財團法人台灣唱片出版事業基金會」報案，線上歌唱軟體「歡歌LIVE」，從2022年5月開始，即擅自提供數百首侵權的歌曲給用戶使用，被害公司、藝人包括滾石國際、華納音樂、台灣索尼、福茂、杰威爾、相信音樂等公司。

全案報請台北地檢署化股檢察官指揮偵辦，查出該歌唱軟體是香港公司開發，由國內「全民音樂有限公司」負責在台營運，利用網際網路連結境外雲端歌庫方式，非法下載、重製國內數百首音樂作品，再透過第三方支付平台，向用戶收取不法獲利，侵權市值達2億7900萬元，不法獲利破3000萬元。

檢警在今年1月間持搜索票，針對營運據點、住處查緝，帶回陳姓負責人（35歲）、張姓、王姓員工（均34歲）到案，查扣電腦主機、筆電、手機、存摺、程式後台及帳冊等電磁紀錄，扣押公司帳戶400萬餘元，依違反著作權法送辦，檢方近日偵結起訴。

警方呼籲，民眾應避免下載、使用未經合法授權唱歌、錄音或直播APP，以免觸法，也應支持合法音樂平台與創作者，不僅是對智慧財產權的尊重，更是維護文化多元與創作自由的根基。

「歡唱LIVE」手機軟體涉嫌使用未授權的知名歌曲，檢警今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
「歡唱LIVE」手機軟體涉嫌使用未授權的知名歌曲，檢警今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
「歡唱LIVE」手機軟體涉嫌使用未授權的知名歌曲，檢警今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝
「歡唱LIVE」手機軟體涉嫌使用未授權的知名歌曲，檢警今年初收網抓人。記者陳宏睿／翻攝

音樂 下載 財產 藝人 帳戶 存摺 直播 網路 北檢 創作者

延伸閱讀

周杰倫合體GD照片藏玄機 背景超驚人細節曝光 網驚呼：是畢卡索畫作！

周杰倫開抖音被嗆「別用健保」　Cheap狠回擊秒變「醫院爆笑歌單哏」

世紀合體！GD現身周杰倫豪宅 私下互動全說了

夢幻聯動成真？GD、周杰倫傳密謀合體推出新曲

相關新聞

周杰倫的歌免費用？「觀歌LIVE」APP侵權2.7億 負責人遭起訴

台北市陳姓男子等人以「歡唱LIVE」手機軟體，提供用戶下載後牟利，不過該軟體內的歌曲都未經唱片公司授權，其中周杰倫、滾石...

2個月被抓46次！桃機攬客黃牛被罰12萬不繳 祖厝險遭拍賣

桃園一名64歲莊姓男子2019年5月至6月間在桃園機場非法攬客、載客，短短2個月被警察攔檢查獲46次，累積滯欠罰鍰達12...

「沉泳池14分鐘」未發現？游泳教練送醫不治 嘉檢起訴2救生員

去年62歲蔡姓游泳教練在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底14分鐘後才被救生員拉上岸送醫不治；檢方偵辦發現，事發時...

機場黃牛不甩12萬罰鍰 祖厝險遭桃園分署拍賣

有鑑於日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，法務部行政執行署桃園分署與內政部警政署航空警察局於上(6)月17日共商對策凝聚共識，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行．．．

發洩對友不滿情緒…他竟偷拍對方如廁照 設為個人LINE大頭照

陳姓男子對男性友人不滿，竟趁對方如廁時，從門縫拍攝畫面，再將照片設為個人LINE大頭照供人觀看；被害人過了快3個月才發現...

街口胡亦嘉違反證交法獲利6千萬 他求法官解除境管：我不可能逃亡

街口金融科技董事長胡亦嘉被控辦理「街口布蘭特原油正2」基金（00715L）時獲利6千萬元，依違反證券交易法起訴；台北地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。