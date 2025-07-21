聽新聞
0:00 / 0:00
周杰倫的歌免費用？「觀歌LIVE」APP侵權2.7億 負責人遭起訴
台北市陳姓男子等人以「歡唱LIVE」手機軟體，提供用戶下載後牟利，不過該軟體內的歌曲都未經唱片公司授權，其中周杰倫、滾石等知名藝人、唱片公司的歌曲都被侵權，侵權市值超過2.7億元，檢警今年初收網，帶回陳等3人，估計不法獲利破3000萬元，北檢近日偵結依違反著作權法起訴。
刑事局智慧財產權偵查大隊在去年6月間，接獲「財團法人台灣唱片出版事業基金會」報案，線上歌唱軟體「歡歌LIVE」，從2022年5月開始，即擅自提供數百首侵權的歌曲給用戶使用，被害公司、藝人包括滾石國際、華納音樂、台灣索尼、福茂、杰威爾、相信音樂等公司。
全案報請台北地檢署化股檢察官指揮偵辦，查出該歌唱軟體是香港公司開發，由國內「全民音樂有限公司」負責在台營運，利用網際網路連結境外雲端歌庫方式，非法下載、重製國內數百首音樂作品，再透過第三方支付平台，向用戶收取不法獲利，侵權市值達2億7900萬元，不法獲利破3000萬元。
檢警在今年1月間持搜索票，針對營運據點、住處查緝，帶回陳姓負責人（35歲）、張姓、王姓員工（均34歲）到案，查扣電腦主機、筆電、手機、存摺、程式後台及帳冊等電磁紀錄，扣押公司帳戶400萬餘元，依違反著作權法送辦，檢方近日偵結起訴。
警方呼籲，民眾應避免下載、使用未經合法授權唱歌、錄音或直播APP，以免觸法，也應支持合法音樂平台與創作者，不僅是對智慧財產權的尊重，更是維護文化多元與創作自由的根基。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言