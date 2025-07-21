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「沉泳池14分鐘」未發現？游泳教練送醫不治 嘉檢起訴2救生員
去年62歲蔡姓游泳教練在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底14分鐘後才被救生員拉上岸送醫不治；檢方偵辦發現，事發時吳姓救生員在看手機、楊姓救生員疏於巡視設備，今對2人依過失致死罪嫌提起公訴。
住民雄鄉蔡男是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，即使年過6旬，仍然經常游泳保持體魄，游池常可以看他的身影，是國民運動中心的常客，不少運動同好都知道他有每天游泳習慣。
檢警調閱監視畫面，蔡男當天晚上6時18分沉入水底，直到6時32分才被發現，間隔約14分鐘；起初畫面中蔡男正常游泳，沒多久停在跳台底下水道韻律呼吸，接著就沉下池底再也沒有上來，當時水道附近沒有旁人，因泳池下都沒有動靜，有游客察覺有異向救生員反應，救生員才跳入泳池中搶救，但送醫後仍不治。致命14分成為檢警調查重點，救生員是否有疏失。
起訴書表示，25歲吳姓救生員，在游池區值班坐位上觀看手機，21歲楊姓救生員為了在下班前能完成巡視設備運作，沒有事先交代吳男即於6時22分離開游池崗位，2人都疏於注意巡視、監看游池內的泳客，導致沒有及時發現蔡男沈入水底未再浮出水面的異常，以致遲至6時31分，其他游客察覺異狀才告知救生員，但為時已晚。
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