快訊

影／普發1萬現金？ 蔣萬安今拿當年賴清德委員的話打臉卓榮泰

1支1.7噸！彰化「百根鋼梁」滑落 25歲工人慘遭活活壓死

雨區再擴大！2/3個台灣下雨了 15縣市豪大雨特報

聽新聞
0:00 / 0:00

「沉泳池14分鐘」未發現？游泳教練送醫不治 嘉檢起訴2救生員

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

去年62歲蔡姓游泳教練在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底14分鐘後才被救生員拉上岸送醫不治；檢方偵辦發現，事發時吳姓救生員在看手機、楊姓救生員疏於巡視設備，今對2人依過失致死罪嫌提起公訴。

住民雄鄉蔡男是游泳好手，年輕時曾培育不少游泳人才，即使年過6旬，仍然經常游泳保持體魄，游池常可以看他的身影，是國民運動中心的常客，不少運動同好都知道他有每天游泳習慣。

檢警調閱監視畫面，蔡男當天晚上6時18分沉入水底，直到6時32分才被發現，間隔約14分鐘；起初畫面中蔡男正常游泳，沒多久停在跳台底下水道韻律呼吸，接著就沉下池底再也沒有上來，當時水道附近沒有旁人，因泳池下都沒有動靜，有游客察覺有異向救生員反應，救生員才跳入泳池中搶救，但送醫後仍不治。致命14分成為檢警調查重點，救生員是否有疏失。

起訴書表示，25歲吳姓救生員，在游池區值班坐位上觀看手機，21歲楊姓救生員為了在下班前能完成巡視設備運作，沒有事先交代吳男即於6時22分離開游池崗位，2人都疏於注意巡視、監看游池內的泳客，導致沒有及時發現蔡男沈入水底未再浮出水面的異常，以致遲至6時31分，其他游客察覺異狀才告知救生員，但為時已晚。

嘉義市國民運動中心。圖／本報資料照片
嘉義市國民運動中心。圖／本報資料照片

運動 教練 體育 游泳池

延伸閱讀

男沉泳池13分溺斃 嘉檢起訴執勤看手機救生員

嘉檢社勞人協助災後復原 紓緩地方重建人力壓力

世大運／200蝶「銀恨」直呼很不滿意 王冠閎：將遺憾化為前進動力

世大運／又「銀」恨！王冠閎200蝶錯過隊史游泳第一金

相關新聞

周杰倫的歌免費用？「觀歌LIVE」APP侵權2.7億 負責人遭起訴

台北市陳姓男子等人以「歡唱LIVE」手機軟體，提供用戶下載後牟利，不過該軟體內的歌曲都未經唱片公司授權，其中周杰倫、滾石...

2個月被抓46次！桃機攬客黃牛被罰12萬不繳 祖厝險遭拍賣

桃園一名64歲莊姓男子2019年5月至6月間在桃園機場非法攬客、載客，短短2個月被警察攔檢查獲46次，累積滯欠罰鍰達12...

「沉泳池14分鐘」未發現？游泳教練送醫不治 嘉檢起訴2救生員

去年62歲蔡姓游泳教練在嘉義市國民運動中心游泳，被發現沉入游池底14分鐘後才被救生員拉上岸送醫不治；檢方偵辦發現，事發時...

機場黃牛不甩12萬罰鍰 祖厝險遭桃園分署拍賣

有鑑於日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，法務部行政執行署桃園分署與內政部警政署航空警察局於上(6)月17日共商對策凝聚共識，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行．．．

發洩對友不滿情緒…他竟偷拍對方如廁照 設為個人LINE大頭照

陳姓男子對男性友人不滿，竟趁對方如廁時，從門縫拍攝畫面，再將照片設為個人LINE大頭照供人觀看；被害人過了快3個月才發現...

街口胡亦嘉違反證交法獲利6千萬 他求法官解除境管：我不可能逃亡

街口金融科技董事長胡亦嘉被控辦理「街口布蘭特原油正2」基金（00715L）時獲利6千萬元，依違反證券交易法起訴；台北地院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。