有鑑於日前發生機場黃牛拒檢逃逸，導致外籍旅客受傷而嚴重損及國門形象的事件，法務部行政執行署桃園分署與內政部警政署航空警察局於上(6)月17日共商對策凝聚共識，針對積欠罰鍰金額前10名的「機場黃牛」違規大戶加以列管並優先執行。其中一名64歲莊姓男子是列管違規大戶的第10名，累積滯欠罰鍰達12萬2834元未繳納，莊男經桃園分署催繳，因憂心祖厝遭查封拍賣，本月18日急向桃園分署辦理分期繳納。

莊男憂心祖厝遭查封拍賣，本月18日急向桃園分署辦理分期繳納。圖：桃園分署提供

桃園分署表示，莊男於108年5月至6月間，在桃園機場從事非法攬客、載客之行為，即俗稱的「機場黃牛」，短短兩個月間，經警察攔檢查獲46次。46筆共12萬2834元之罰鍰均未繳納，經大園警分局移送桃園分署執行。桃園分署收案後查知莊男有位於宜蘭之房地，經通知莊男該案欠罰事宜，若未繳納將進行不動產之查封拍賣程序，莊男始知事態嚴重，急忙於18日至桃園分署辦理分期繳納。莊男說，自己從事機場黃牛只有一段時間，警察巡得很嚴，經常被攔檢，自疫情後即未再從事機場黃牛非法攬客的生意了，請求每月分期繳納5000元，承諾定會按時繳納。經移送機關同意莊男分期繳納之條件，莊男的祖厝始暫免於查封拍賣之命運。

莊男請求每月分期繳納5000元，承諾定會按時繳納。圖：桃園分署提供

桃園分署呼籲，民眾往返桃園機場請搭乘合法之交通工具， 切勿搭乘非法白牌車，以確保自身安全。桃園分署針對積欠違規罰鍰的「機場黃牛」案件，亦將強力執行，共同守護國門形象及尊嚴。

本文章來自《桃園電子報》。原文：機場黃牛不甩12萬罰鍰 祖厝險遭桃園分署拍賣