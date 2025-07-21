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男沉泳池13分溺斃 嘉檢起訴執勤看手機救生員

中央社／ 嘉義市21日電

嘉義市國民運動中心吳姓及楊姓游泳池救生員，被控去年12月間因觀看手機、離開崗位，未能及時發現蔡姓泳客溺水，13分鐘後救起送醫仍不治，嘉檢偵結，依過失致死罪嫌起訴。

據嘉義地檢署起訴書，26歲吳男、21歲楊男領有合格救生員證書，受僱於某公司，並在嘉義市國民運動中心擔任游泳池救生員，2人於去年12月1日晚上6時18分許，均在游泳池輪值勤務。

嘉檢表示，當時吳男在游泳池區值班坐位觀看手機，而楊男則於當晚6時22分先行離開工作崗位，巡視設備運作，且未事先交代吳男，2人以致未能及時發現蔡姓泳客已於同日晚上6時19分左右沉入游泳池底，沒有再浮出水面的異常狀況。

嘉檢說，直到同日晚上6時32分左右，經其他泳客發現蔡姓泳客的異狀，立即告知現場吳姓救生員及剛值班的周姓救生員（另為不起訴處分），蔡姓泳客被救起，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，經送醫急救後，仍宣告不治。經相驗解剖報告，指蔡姓泳客為游泳池溺水導致窒息死亡。

嘉檢表示，吳男及楊男坦承犯行，且救生員僱用契約書明載執勤時，不得看漫畫、雜誌、使用行動電話聊天等影響注意力及安全行為，因此，2人均被依過失致死罪嫌起訴。

嘉義 游泳池 過失致死

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