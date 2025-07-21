發洩對友不滿情緒…他竟偷拍對方如廁照 設為個人LINE大頭照

陳姓男子對男性友人不滿，竟趁對方如廁時，從門縫拍攝畫面，再將照片設為個人LINE大頭照供人觀看；被害人過了快3個月才發現，氣得報警提告。台南地院審理時，陳承認犯行，表示是為了發洩情緒，法院認定陳犯行明確，依妨害秘密罪判處拘役80天。可上訴。

判決書指出，陳姓男子對男性友人不滿，去年9月15日凌晨1時許，趁對方在台南市東區一間KTV大廳廁所馬桶如廁時，竟自門縫空隙拍攝畫面，隨後更將照片設定為個人LINE大頭照；陳將朋友如廁畫面供不特定人及其好友瀏覽，被拍攝的朋友直到去年12月5日才發現。

被害人向台南市警第一分局提出妨害秘密、妨害名譽、性騷擾告訴，檢方偵訊時，陳姓男子承認犯行，檢察官僅依妨害秘密罪提起公訴，聲請簡易判決處刑；法院也認為，告訴人具狀稱陳姓男子涉有性騷擾或妨害名譽罪嫌，構成要件尚有未合，檢方也未論罪。

法院認定，陳拍攝朋友如廁時影像照片，犯刑法無故竊錄他人非公開活動罪；再將照片設定為「LINE」個人頭像供人閱覽，則犯刑法散布竊錄之他人非公開活動內容罪，犯行因犯意有別，行為殊異，應予分論併罰。