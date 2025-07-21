街口胡亦嘉違反證交法獲利6千萬 他求法官解除境管：我不可能逃亡
街口金融科技董事長胡亦嘉被控辦理「街口布蘭特原油正2」基金（00715L）時獲利6千萬元，依違反證券交易法起訴；台北地院今對是否解除限制出境開庭，胡表示，為了一個正常買賣被限制出境、出海，讓他覺得不公平。
胡亦嘉庭後表示，只因為進行大家很常會做的ETF買賣被起訴、被限制出境，讓他感到非常困擾，今天出庭希望法官讓他解除禁令「大家都知道我不可能逃亡」。
胡亦嘉被控2020年間申報追加募集額度200億的「街口布蘭特原油正2」基金時，與妻子莊郁琳及街口投信董事以低價在初級市場買進基金，2021年1月利用限制市場供給方式再到次級市場高價格賣出不法獲利6665萬餘元。
檢方偵查認為，胡亦嘉獨厚「TRILL」和「WINNER」2家公司造成投資人得增加購入成本達15億餘元，違反證交法。
檢調認為，胡亦嘉另為掩飾關係人交易，涉嫌變更TRILL公司股東，並變造董事名冊、律師執行見證認證等文件，金管會勾稽查核識破，移送檢調偵辦，台北地檢署日前起訴胡亦嘉夫妻在內共6名共犯。
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